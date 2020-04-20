Пасхальную ночь житель села встретил в коровнике

Жителю села Александрово Судогодского района Вячеславу Никашкину в пасхальную ночь было не до освящения куличей. У него рожала корова Машка. С полуночи за ней пришлось присматривать, а отелилась она ровно в три часа ночи. Фермеры в такие ответственные моменты, как правило, помогают скотине.

— Уже четвёртую телку рожает наша корова, бычка не хочет. Первые роды прошли быстро, вторые были трудными. Телёнок встал поперёк, пришлось помогать, выправлять — телёнок выскочил. Маленький, правда, коричнево-белый, таких у нас ещё не было. Сейчас вот колобродит, шатается, перевели его отдельно. Караулить коров надо и после родов, ждать, когда выйдет послед.

Сейчас в хозяйстве гарем без султана — три коровы, шутит Вячеслав.

В планах Вячеслава Никашкина купить бычка. А пока новорожденную тёлочку он сам кормит из бутылки коровьим молоком. Потом уже наладится естественное вскармливание.

На вопрос «Призыва», как селяне справляются в самоизоляции, мужчина ответил, что ничего не изменилось – всё идёт, как и раньше. Село от райцентра далеко. Местные здесь живут за счет огорода и скотины. Продают мясо, молоко, яйца, цыплят.

Во многих деревнях и сёлах Владимирской области ситуация схожая. Например, в селе Бабаево Собинского района (оно, правда, близко и к Владимиру, и к Ставрово, и к Собинке) молодая семья уже год разводит кроликов. Муж иногда подрабатывает, но кролики и скотина дают основной доход и пропитание.

— Мясо кроля полезное для здоровья детей. Содержать их не накладно. Специальный корм даем, сено можно, капусты порезать и моркови, а ещё варёные очистки от картофеля, хлеба. У нас две самки скоро принесут потомство, есть один самец и 4 маленьких кролика. Так что обращайтесь, если что, — говорит Вера Шняк, многодетная мама.

Ранее «Призыв» сообщал, что по центру Владимира начали разгуливать дикие утки.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»