Парикмахеры вынуждены уйти в подполье

Владимирские парикмахеры вынуждены перейти на домашнее обслуживание клиентов. С 28 марта все работник бьюти-индустрии официально остались без работы. И по сей день салоны красоты по распоряжению губернатора закрыты. Они не вошли в список разрешенных услуг для населения. А жить на что-то людям надо. Спустя три недели клиенты тоже активизировались. К местным властям у представителей бьюти-индустрии сейчас одни лишь вопросы и ни одного ответа. В редакцию «Призыва» обратилась владелица парикмахерской Кристина, у неё 10-летний стаж работы в этой сфере. Женщина одна воспитывает дочку. И сейчас осталась без своего бизнеса. Денег скоро перестанет хватать даже на Интернет для дистанционного обучения ребенка. — И никаких пособий мне не дают, потому что я ИП! Я не мать-одиночка. У меня был муж, который просто не платит алименты. Мне что делать, воровать пойти?! У нас сейчас два варианта осталось: либо уходить в подполье, либо закрываться. Но и закрыться не так-то просто! Банкротом объявить себя не дают. Сейчас мне пришлют налоги. С чего мне их платить, если я не работаю? Ну, дадут мне отсрочку в полгода, а потом где гарантия, что я смогу вылезти из этого кризиса через 2-3 месяца, после того как нас откроют? С кредитами то же самое. С «каникулами» ли, без них ли, хоть беспроцентный займ, отдавать-то его всё равно чем-то придется! – негодует владелица парикмахерской.

Парикмахеры и мастера маникюра настаивают, что и до ограничительных мер всегда работали с антисептиками и стерилизаторами. Люди готовы даже стричь людей в медицинских перчатках и масках, лишь бы дали работать спокойно. Если потребуется, и лампы бактерицидные поставят. Будут пускать клиентов по 1-2 человека. — У меня пять работниц, которых пришлось сейчас распустить. А им надо что-то кушать, детей кормить, — говорит женщина. – У меня знакомый служит в армии. Выстроили на построение всю часть. И каждому второму говорят: на стрижку, на стрижку! Их штрафуют за неухоженный вид и лишают премий. Но командир не говорит, где стричься, потому что всё закрыто. Офицеры ведь все ходят с хорошими стрижками. Они не будут под 1-2 насадки стричься. Что им делать? Я им предложила привести в часть 3-4 своих мастера, всех мигом постригут. Нельзя! Потому что карантин, никого не пускают. Интернет наводнили предложения парикмахерских услуг во Владимире на дому.

И так по всей стране, говорят мастера. И, чтобы хоть как-то заработать, они либо у себя принимают клиентов, либо сами выезжают по адресу. А это всё риски для здоровья. При таком графике работы о СанПиНах и говорить не приходится. Зато все торговые точки, которые продают материалы для парикмахерских услуг, маникюра, депиляции, во Владимире открыты и спокойно работают. И даже цены подняли на свою продукцию. Но былых продаж здесь нет. Работа их основных клиентов под запретом властей. Ещё мастера переживают, что сейчас все их клиенты разбегутся по другим домашним умельцам. База, наработанная годами, будет потеряна. Но не все готовы рисковать. — Я боюсь. В одном городе так клиентка пришла к мастеру на дом, получила услугу, вышла за дверь и вызвала полицию, мастера оштрафовали. Свои своих сдают, — рассказывает мастер по маникюру Ольга.