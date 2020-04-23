Парикмахерские открылись и ждут проверок

После указа губернатора, опубликованного накануне, парикмахерские Владимирской области начали открываться. Многие на свой страх и риск. Список обязательных требований, опубликованный для работающих организаций Роспотребнадзором, велик.

Например, надзорный орган призывает владельцев салонов ежедневно измерять своим мастерам температуру тела бесконтактным способом ( такие «тепловизоры» стоят от 10 тысяч и выше), а ещё оказывать услуги каждому клиенту в отдельном кабинете. Хотя обычные парикмахерские представляют из себя единый зал с несколькими креслами.

Над внешним видом парикмахеров теперь тоже придется поработать:

«Использование работниками средств индивидуальной защиты IV типа – пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая или многоразовая) либо респиратор. Перчатки, носки, тапочки или туфли», — гласят рекомендации Роспотребнадзора по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения COVID-19.

Среди прочего всем парикмахерским необходимо теперь иметь бактерицидные лампы для дезинфекции помещений. Купить её сейчас невозможно ни в интернет-магазинах, ни в «Медтехнике», которая закрыта до конца апреля.

— Все медучреждения, которые соответствуют нормативам, откроются спокойно. И мы за них рады. Но наш салон пока не будет открываться, — говорит Магир Джафаров, президент Ассоциации профессионалов индустрии красоты Владимира и области. — Очень большой перечень требований. Например, у нас должен стоять бактерицидный рециркулятор воздуха. А их в наличии сейчас нет, надо ждать больше месяца, чтобы их привезли. А всё должно соответствовать, чтобы мы не получали штрафы. Я не готов закупить всё оборудование, потратив порядка 50 тысяч рублей. Да, губернатор дал добро на открытие, но ссылаясь на Роспотребнадзор, чтобы мы соблюдали все правила, которые они выставили.

Перед открытием парикмахерской её владелец должен будет уведомить Роспотребнадзор о своей готовности. Но в надзорное ведомство сейчас даже дозвониться нельзя, жалуются представители бьюти-индустрии.

— В Роспотребнадзоре такое ощущение, что второй день просто брошена трубка. А мы тем временем готовим все документы, решаем вопрос с медкнижками и с понедельника, я надеюсь, выйдем. Двух мастеров я выпускаю, — говорит Дарья, владелица парикмахерской. – Будет один человек в день работать. Чтобы в одном зале находился один клиент. Насчет защитных костюмов не знаю. Для парикмахеров халатов не придумано. У нас есть свои рабочие фартуки. Попытаюсь уточнить в Роспотребнадзоре, можно ли их менять каждые три часа. Многие мои коллеги говорят, что соблюсти все эти условия невозможно. Но мы попробуем подстроиться.

Потеря клиентской базы сейчас колоссальная, причем у всех парикмахерских, говорят мастера. Большинство сидят дома в изоляции. Лишь 10% клиентов приходят стричься к мастерам на дом либо приглашают к себе.

Президент АПИК сказал, что часть салонов красоты всё-таки не будет открываться. Владельцы ждут 30 апреля, надеются на смягчение всех этих строгих мер. Вкладываться в средства защиты медицинского профиля рядовые парикмахерские не готовы.

А те, кто уже открылся, с волнением ждут проверок Роспотребнадзора. Успокаивает одно, говорят представители бьюти-индустрии, сразу их не оштрафуют. Сначала выдадут предписание. И если работу над ошибками провести не получится, то им придется вновь закрыться.

Ранее «Призыв» сообщал, что рынок на Чайковского возобновил свою деятельность.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»