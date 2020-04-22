Парикмахерам и косметологам разрешили работать

Стричь подано! Во Владимирской области расширили список организаций и ИП, которым можно трудиться в нерабочие дни. По указу губернатора № 100 от 21 апреля сего года «зелёный свет» дан сразу для нескольких видов деятельности. Во-первых, парикмахерским, работники которых всё равно от безысходности начали наводить вавилоны на головах клиентов на дому. Во-вторых, салонам красоты, оказывающим косметологические услуги и имеющим медицинскую лицензию. Далее — организациям и ИП, ремонтирующим бытовую и компьютерную технику. И, наконец, медикам, которые оказывают стоматологические услуги в экстренной и неотложной форме.

Указ № 100 внёс изменения в более ранний указ губернатора № 77 от 5 апреля 2020 года, которым и было определено, кто может трудиться в нерабочие дни, а кому общественно-полезный труд заказан и им нужно строго сидеть в изоляции. Однако пребывание дома, сберегая здоровье, лишает средств к существованию. Поэтому ещё в начале апреля Ассоциация профессионалов индустрии красоты Владимира и области направила обращение губернатору с просьбой о возобновлении их бизнеса.

Спустя почти две недели после обращения губернатор дал «добро» на работу индустрии красоты.

Ранее перечень организаций, которым разрешено работать в период действия ограничительных мер, уже расширялся. После 10 апреля возобновить свою деятельность смогли обрабатывающие производства и торговцы автомобилями, произведенными в России.

Михаил Майоров

Фото «Призыва»