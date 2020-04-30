Памятные стелы и обелиски отремонтировали к юбилею Победы

В преддверии Дня Победы во Владимире завершается благоустройство памятных стел. Специалисты МКУ «Благоустройство» устраняют последние недочеты. Работы осталось провести в Лунево и Семязино. Наряду с центральными мемориальными комплексами на площади Победы и Князь-Владимирском кладбище, муниципальное учреждение обслуживает памятник диктору Юрию Левитану, стелы на пересечении улицы Чайковского с проспектом Ленина, а также в микрорайонах Юрьевец, Энергетик, Семязино, Оргтруд, Лунево.

Состояние памятных знаков обещает лично проверить глава администрации города Андрей Шохин.

Во Владимире мемориальные стелы и обелиски установлены также в отдаленных микрорайонах и на территории крупных заводов советского времени. Поддерживать их в надлежащем состоянии обязаны собственники. Так, в первых числах мая владельцы НПК «Автоприбор» завершат благоустройство стелы в честь заводчан-фронтовиков, которая расположена в сквере на площадке «А» на ул. Большой Нижегородской.

Сам же праздник с участием ветеранов-автоприборовцев, запланированный накануне 9 мая, отложен из-за пандемии. На заводе заверяют, что он обязательно состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее «Призыв» сообщал, что штормовой ветер повалил мемориал Победы в Юрьев-Польском районе.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru