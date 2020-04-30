Отопление во Владимире отключат 2 мая

Глава администрации города Владимира объявил об окончании отопительного сезона. Андрей Шохин распорядился отключить отопление в домах 2 мая. Об этом он объявил на рабочей планерке с руководителями жилищно-коммунального комплекса. Уже подписано постановление «Об окончании отопительного периода 2019/2020 гг.». Сити-менеджер дал указание руководству городского управления ЖКХ довести соответствующую информацию до управляющих организаций и генерирующих поставщиков тепловой энергии, сообщает пресс-служба мэрии.

Уже 3 мая воздух прогреется до +20 градусов.

Основанием для окончания отопительного сезона стали благоприятные прогнозы синоптиков. Уже в первые дни мая температура начнет повышаться. Средняя дневная температура составит +11 градусов. А в воскресенье, 3 мая, воздух впервые в этом году прогреется до +20 градусов. При этом практически всё начало мая обещают дожди.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за жаркой погоды с 1 по 5 мая во Владимирской области вводится особый противопожарный режим.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»