Отопительный сезон во Владимире завершать пока не готовы

Владимирцы через популярные паблики в соцсетях просят администрацию досрочно завершить отопительный сезон. В режиме самоизоляции семьи постоянно находятся в квартирах. Все устали от духоты и перетопов. Особенно актуально этот вопрос встал после того, как тысячи жителей получили квитанции за отопление с доплатой. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» сделала перерасчет по потребленному домами ресурсу. И некоторым пришел солидный плюс. Счета выросли на несколько тысяч рублей разом.

— Пока вопрос о завершении отопительного сезона не обсуждается. Погода не позволяет. Нужно, как минимум, 5 дней со среднесуточной температурой выше 8 градусов тепла. Как только станет теплее, глава примет соответствующее постановление, — пояснили во владимирской мэрии.



Жители, изнывающие в своих душных квартирах, атакуют управляющие компании. Просят не топить так сильно, а то и отключить вовсе.

— Мы без указаний администрации отключать отопление не можем. Но по обращениям жильцов можем закрутить задвижки, снизить объем ресурса, — говорят в управляющих компаниях.



Проблема перетопов особенно остро стоит именно в середине весны, когда за окном начинает припекать солнышко. Как «Призыв» сообщал ранее, самое эффективное средство борьбы с перетопами – это бойлерная с терморегуляторами. Но это дело затратное, на которое решаются единицы. Большинство терпит и возмущается по поводу фантастических счетов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»