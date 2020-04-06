Открытое акционерное общество «Владимир-Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров 28 мая 2020 года в 11час. 00 мин. По адресу 600026 г.Владимир, Почаевский овраг д.1, строение 1, офис 1, ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 28 апреля 2020 года.

Начало регистрации с 10 час. 00 мин.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2019 год;

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии за 2019 год;

3. Избрание состава Совета директоров;

4. Выбор аудитора;

5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидентов по результатам отчетного года;

6. О приведении наименования ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;

7. Утверждение устава в новой редакции, приведение устава ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;

8. Обращение в Банк Россиис заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

9. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица, могут ознакомиться в отделе кадров по месту нахождения общества, тел. (4922) 33-50-14. Оплату гарантируем.

Фото: irkutsk.bezformata.com