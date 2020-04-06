Открытое акционерное общество «Владимир-Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров 28 мая 2020 года в 11час. 00 мин. По адресу 600026 г.Владимир, Почаевский овраг д.1, строение 1, офис 1, ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж». Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров – 28 апреля 2020 года.
Начало регистрации с 10 час. 00 мин.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности Общества за 2019 год;
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии за 2019 год;
3. Избрание состава Совета директоров;
4. Выбор аудитора;
5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидентов по результатам отчетного года;
6. О приведении наименования ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;
7. Утверждение устава в новой редакции, приведение устава ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж» в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;
8. Обращение в Банк Россиис заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
9. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица, могут ознакомиться в отделе кадров по месту нахождения общества, тел. (4922) 33-50-14. Оплату гарантируем.
Фото: irkutsk.bezformata.com
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