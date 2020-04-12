Освящение куличей на Пасху проведут на улицах

Освящать куличи можно, но в храм заходить нежелательно. Владимирская епархия определилась с ограничительными мерами на Пасху в связи с угрозой заражения COVID-19. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон сообщил, что встреча одного из главных христианский праздников пройдёт преимущественно вне стен храмов. В церкви больше 10 человек единовременно пускать не велено. Куличи, яйца, творожную пасху будут освящать на улице, для чего сотрудники РПЦ подготовят столы.

Все священники получили на епархиальном совете инструкцию о встрече прихожан в Светлое Христово Воскресенье.

Освящение куличей и в прежние годы зачастую происходило на свежем воздухе. Другое дело — праздничная служба. Чтобы избежать скопления людей, группы прихожан должны будут сменять друг друга. Торжественное богослужение с участием владыки пройдет в Богородице-Рождественском монастыре. Оттуда будет проводиться прямая трансляция по ТВ.

— Храмы закрываться не будут. Но в то же время мы призываем наших прихожан, особенно пожилых, которые находятся в группе риска, к тому, чтобы они посмотрели пасхальное богослужение дома по телевизору. Мы хотим как можно лучше провести эту Пасху в плане безопасности, – пояснил митрополит Тихон.

В прежние годы по традиции в Светлое Христово Воскресенье у Золотых ворот владимирцам раздавали Благодатный огонь. После чего шел большой крестный ход до Соборной площади. В этот раз данные мероприятия отменены в связи с пандемией.

Благодатный огонь всё же будет доставлен в Москву из Иерусалима. Церемония схождения пройдет 18 апреля в отсутствии паломников. Из столицы Благодатный огонь привезут во все православные храмы страны. Во Владимире его доставят в Успенский собор. Оттуда он разойдется по всем приходам епархии.

Прежде многие батюшки не советовали верующим на Пасху посещать могилки своих умерших родственников. Теперь это официально запрещено и светской властью. Кладбища Владимирской области закрыты от посетителей. Разрешено проводить лишь погребальные церемонии.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»