Осторожно! Мошенники наживаются на коронавирусе

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «РИА-Новости» рассказал, как преступники наживаются в период пандемии и как себя обезопасить от кибермошенников.

— Тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии, — говорит Станислав Кузнецов. — Они применяют любую актуальную тематику, но их цель остаётся неизменной — украсть ваши данные и деньги.

Как мошенники спекулируют на коронавирусе

Основные схемы мошенничества

1. «Компенсации за ущерб от вируса» — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные.

Как защититься: не сообщать данные карты никому, тем более по телефону.

2. Продажа фальшивых лекарств, масок, сбор средств якобы на различные благотворительные цели и фейковые приглашения пройти осмотр в ближайшей поликлинике.

Как защититься: не переводить предоплату, каким бы выгодным и убедительным не казалось предложение.

3. Звонки, в которых мошенники сообщают, что жертва якобы контактировала с заражённым и сейчас приедут специалисты для проведения анализа. Стоит такая процедура примерно пять тысяч рублей. Естественно, после получения денег мошенники исчезают.

Как защититься: не переводить деньги. Если у вас есть подозрение, что вы больны, все анализы в государственной клинике вам сделают бесплатно.

4. Многие компании переводят сотрудников на дистанционный режим, внедряют новые облачные сервисы для коллаборации. Мошенники и к этому быстро адаптируются: c момента начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса популярной видеосвязи Zoom, при этом 25% из них были зарегистрированы только за последние семь дней.

Как защититься: скачивать программы через защищённые ресурсы, например, Play Market.

5. Звонки из «службы безопасности банка» — одна из наиболее распространённых схем. Мошенники при звонках на телефон клиентам банков применяют технологию подмены номера, поэтому у клиентов в основном они отображаются как городские номера — это 92% всех звонков. Киберпреступники предлагают перевести деньги с личного счёта на безопасный, таким образом узнавая у клиента банка все данные карт.

Как защититься: положить трубку и самим перезвонить в банк по указанному на карте номеру телефона.

6. Фишинговые письма: злоумышленники, например, имитируют рассылку от Всемирной организации здравоохранения. В письме содержится ссылка на фальшивый сайт, и если пользователь зайдёт на этот ресурс и введёт свои данные, он рискует потерять деньги.

Как защититься: тщательно проверить, действительно ли отправитель является тем, за кого себя выдаёт. Важно не открывать электронные вложения от неизвестных и не переходить по ссылкам на подозрительные ресурсы: использовать антивирусное программное обеспечение и своевременно его обновлять.

7. Сайты-клоны поставщиков медицинских товаров и гигиенических средств предлагают компаниям закупку масок, антисептиков, перчаток и других медицинских товаров по выгодным ценам и на привлекательных условиях. После перечисления средств «поставщик» исчезает. Первые случаи мошенничества в адрес подобных организаций были выявлены Сбербанком 16 марта.

Как защититься: не переводить оплату или предоплату.

— На текущий момент объём фрода (вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами — прим. ред.) по новой схеме, в которой клиенты производят оплату за медицинские средства защиты, составляет уже 20% от общего объёма фрода в марте, — рассказал Станислав Кузнецов. — При этом даже очень крупные компании страдают от этого вида мошенничества. Так, нам удалось спасти 28 миллионов рублей крупной телекоммуникационной компании, которая пыталась осуществить платёж за средства медицинской защиты компании-клону.

Объёмы успешного мошенничества минимальны, отмечает Кузнецов. К примеру, в 2019 году удалось спасти клиентам 39,7 миллиарда рублей. С начала этого года уже предотвращено около полумиллиона попыток мошенничества на сумму 13,9 миллиарда рублей. Эффективность системы фрод-мониторинга Сбербанка очень высокая — таких показателей эффективности нет ни у одной из международных платёжных систем.

Чтобы не лишиться средств, Станислав Кузнецов рекомендует, во-первых, критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения тревожных новостей. Во-вторых, необходимо усилить бдительность при работе с электронной почтой, при общении с незнакомыми людьми по телефону, в соцсетях и мессенджерах. И наконец, помнить, что вам всегда готовы помочь, и не стесняться обращаться в банк.

Фото: v-kurse.ru