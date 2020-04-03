Остановки и тротуары Владимира обрабатывают дезинфицирующим раствором

Во Владимире началась обработка всех остановочных пунктов общественного транспорта и тротуаров дезинфицирующим раствором. Ежедневно в разных районах работают по 5-6 бригад, уточнил заместитель начальника ЦУГД Николай Дятлов. Сообщается, что сотрудники обеспечены необходимыми средствами защиты: перчатками, масками, индивидуальными защитными костюмами.
Дезинфекция во Владимире проводится ежедневно.
Обработка остановочных пунктов общественного транспорта и тротуаров дезинфицирующим раствором, по мнению экспертов, снижает угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Ранее «Призыв» сообщал, что в областном центре стартовал весенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Все мероприятия проводятся при обязательном соблюдении ограничений по предупреждению возможного распространения COVID-19.
В случае необходимости дезинфекция остановочных павильонов общественного транспорта и городских тротуаров продлится и после окончания месячника, уточняет пресс-служба городской мэрии.
Ольга Ефремова
Фото: vladimir-city.ru
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