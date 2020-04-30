Особый противопожарный режим вводят на майские праздники

В период майских праздников, с 1 по 5 мая, на территории Владимирской области устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление по предложению Госпожнадзора подписал губернатор. До его отмены в регионе запрещено разведение костров, в том числе с использование мангала, проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе в садоводческих и огороднических товариществах. Пребывание владимирцев в лесах, а также въезд транспортных средств должны быть ограничены.

Нарушителей ждут штрафы.

— Будет усилена работа органов надзорной деятельности и органов местного самоуправления, увеличено количество рейдов и патрулирований, — сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.

По данным чрезвычайного ведомства, с начала года на территории Владимирской области зарегистрированы 1505 пожаров, 491 из них — это палы сухой растительности. 227 палов произошли в границах населённых пунктов, 264 – за их пределами. Надзорными органами с начала пожароопасного сезона составлены 128 административных протоколов и возбуждены 435 административных расследований. Еще 147 протоколов составили органы местного самоуправления.

Жителям региона напоминают, что штрафы в рамках действия особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. На граждан — от двух до четырех тысяч рублей, на должностные лица — от пятнадцати до тридцати тысяч рублей, на юридические — от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Ковровского района поймали поджигателя травы и передали его сотрудникам полиции. Огонь подбирался к жилым домам.

Ольга Ефремова

Фото: ru.delfi.lt