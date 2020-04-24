Онлайн-выходные: лучшие спектакли, концерты и экскурсии

24 апреля в 16.00 – онлайн-спектакль «Варшавская мелодия» (16+). Ведущие артисты Владимирского театра драмы Валерия Емельянова и Александр Аладышев выкладывают в YouTube новую серию онлайн-версии лирической драмы Леонида Зорина. Для осуществления эксперимента на острие сцены и кино актеры освоили сервис конференц-связи и навыки монтажа. Новый формат драматического искусства появляется прямо на наших глазах!

25 апреля в 18.00 – психологический этюд «Тайна старого дома» (16+) по рассказам владимирской писательницы Ольги Гуниной. Живущие вдали друг от друга замужние сёстры приезжают в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей. И тут их посещают ностальгические воспоминания детства, юности; увлекательные, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории…

Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».