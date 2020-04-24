Онлайн-выходные: лучшие спектакли, концерты и экскурсии

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Самые интересные трансляции региона-33
По меткому замечанию руководителя областного департамента культуры Алисы Бирюковой, коронавирус сделал интернет-пространство более культурным. Число обращений к онлайн-акциям владимирских учреждений культуры перевалило за отметку в 5 миллионов, что указывает на расширение их аудитории. Появились новые форматы культурных мероприятий: онлайн-сериалы, виртуальные экскурсии, которые, вполне возможно, сохранятся и по окончании всеобщей самоизоляции. Так что работники культуры находят даже плюсы в сложившейся ситуации. Знакомьтесь с афишей самых интересных трансляций на выходные и присоединяйтесь к стройным рядам культурных людей.
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Владимирский драматический театр
24 апреля в 16.00 – онлайн-спектакль «Варшавская мелодия» (16+). Ведущие артисты Владимирского театра драмы Валерия Емельянова и Александр Аладышев выкладывают в YouTube новую серию онлайн-версии лирической драмы Леонида Зорина. Для осуществления эксперимента на острие сцены и кино актеры освоили сервис конференц-связи и навыки монтажа. Новый формат драматического искусства появляется прямо на наших глазах!
25 апреля в 18.00 – психологический этюд «Тайна старого дома» (16+) по рассказам владимирской писательницы Ольги Гуниной. Живущие вдали друг от друга замужние сёстры приезжают в старый отчий дом, чтобы попрощаться с ним перед продажей. И тут их посещают ностальгические воспоминания детства, юности; увлекательные, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории…
Трансляции можно посмотреть на странице театра «ВКонтакте».
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Владимирский областной театр кукол
24 апреля в 11.00 — спектакль «Незнайка-путешественник» (6+). Однажды жители Цветочного города отправляются в воздушное путешествие на шаре, изобретенном Знайкой. Неожиданно воздушный шар начинает падать вниз… Куда же попадут мальчишки-коротышки? Быть может, в город девочек…
25 апреля в 11.00 – театр на подушках «Идет коза рогатая» (0+). Игровой музыкальный спектакль про Козу рогатую, бодатую, непослушную. Сказочную историю сопровождают русские народные песенки-потешки.
26 апреля в 11.00 — спектакль «Волк и козлята» (0+).
Владимирский областной театр кукол транслирует спектакли в своей социальной сети «ВКонтакте».
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Театр «Разгуляй»
25 апреля в 13.00 – музыкальный спектакль «Царевна-лягушка» (6+) по одноименной русской народной сказке. Помимо главных героев Ивана-Царевича и Василисы Прекрасной, сказка наполнена множеством ярких персонажей. Это говорящие звери, Баба-Яга, которая помогла Ивану найти дорогу в царство Кащея, и, наконец,сам Кащей Бессмертный.
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Владимирская областная филармония
25 апреля в 18.30 — специальный показ концерта Рязанской филармонии (6+). Мастер художественного слова, российский актер театра и кино, заслуженный артист России Даниил Спиваковский прочитает произведение Генрика Ибсена «Пер Гюнт», сопровождать которое будет музыка Эдварда Грига в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.
26 апреля в 12.00 — музыкальный спектакль для детей «По щучьему велению» (0+) в исполнении фольклорного ансамбля «Услада» Тульской филармонии.
Владимирская филармония продолжает представлять интересные материалы участников проекта #30днейдоПОБЕДЫ. Истории песен, стихотворений, фотографий каждый день на страничках филармонии в социальных сетях.
Не сбавляет обороты и творческий марафон #МУЗИЗОЛЯЦИЯ: артисты и сотрудники филармонии каждый день рассказывают о том, чем они заняты в период самоизоляции, и исполняют свои любимые музыкальные произведения.
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Центр классической музыки
24 апреля ЦКМ приглашает всех присоединиться к трансляции гала-концерта 2017 года «Денис Мацуев представляет…» (6+), посвященного 25-летию Международной летней творческой школы «Новые имена». Ее воспитанниками были многие современные звезды классической музыки, а фестиваль с символичным названием «ALMA MATER» – их своеобразное творческое приношение, подарок древнему Суздалю, готовящемуся в 2024 году отметить свое 1000-летие.
Начало трансляции в социальных сетях:
ВКонтакте – в 18.00
Фейсбуке – в 17.00
На сайте КультураРФ — в 18.00
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Центр пропаганды изобразительного искусства
24 апреля в 16.00 — онлайн-трансляция записи открытия выставки Валерия и Татьяны Гончаровых «Живопись. Графика. Керамика» (0+), которая прошла в стенах Центра ИЗО с 29 ноября по 15 декабря 2019 года. Вы сможете увидеть самих авторов и познакомиться с их творчеством, детально рассмотрев некоторые экспонаты с выставки.
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Муромский историко-художественный музей
24 апреля в 16.00 — видеоэкскурсия «Крещение муромцев» (6+), где вы узнаете, кто и когда обратил муромских язычников в христианство. Экскурсия посвящена иконе Божией Матери Муромской, празднование которой совершается 25 апреля по новому стилю.
В коллекции Муромского историко-художественного музея находятся два удивительных образа. Это Богоматерь Муромская XIX – начала XX века неизвестного автора и икона «Святые благоверные князья Константин, Михаил и Федор с житием» 1714 года, созданная неординарным местным иконописцем Александром Казанцевым. На примере первой иконы можно говорить об иконографии городского богородичного образа. На второй увидеть ряд клейм, где показано крещение муромских язычников. Обе иконы находятся в экспозиции «Муром-град. Сокровища древнего Мурома».
Онлайн-экскурсия будет доступна на странице музея в социальной сети «ВКонтакте». Запись экскурсии будет выложена на сайте музея и в социальной сети «Одноклассники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
24 апреля в 14.00 — видеоролик «Рецепт Победы: Солдаты милосердия. Медицина на фронте» в рамках открытой интернет-акции «#30днейдоПобеды» (6+). Видеоролик основан на архивных материалах, предоставленных Военно-медицинским музеем Министерства обороны РФ, и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
25 апреля в 14.00 — видеоролик «Святые врата каменные…» (12+). Есть на свете места, посетив которые, человек испытывает величайшее духовное наслаждение от соприкосновения с прекрасным. И таким местом, где соприкасается и нерукотворная красота природы, и гармоничная архитектура древних зодчих, является Храм.
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Областная научная библиотека
24 апреля в 16.00 — программа проекта «Имя. Символ33: В.М. Фирсова» (0+).
25 апреля в 16.00 – «Библионочь-2020. Память нашей Победы». Онлайн-марафон #75словПобеды. Видеоролик — участник всероссийской акции (0+). В 16.30 — гостиная, посвященная памяти А.С. Пушкина «Александр Сергеевич, разрешите представиться» (0+). В 20.00 — видеопрограмма «Листая страницы Библионочи» (0+).
26 апреля в 16.00 — моногостиная Вадима Забабашкина, посвященная творчеству Владислава Ходасевича, «Но все ж я прочное звено…» (0+).
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: dramavladimir.ru
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