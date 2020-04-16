Онкобольные просят упростить процедуру с получением жизненно необходимых лекарств

Онкобольные из Владимирской области обратились в Минздрав с просьбой упростить процедуру получения необходимых препаратов. Даже во время вспышки коронавируса некоторые из них вынуждены ездить в Москву, чтобы продолжить лечение. К примеру, Маргарита Мищенко много лет борется со злокачественным заболеванием — лимфомой Ходжкина. Химиотерапию женщина проходит в областном онкодиспансере во Владимире, а за консультацией и корректировкой лечения ездит в столичный онкоцентр Блохина. Потому что без справки оттуда наши специалисты не могут закупить для неё необходимые лекарства и продолжить курс лечения. Таков план, отлаженный годами.

В конце марта врачебная комиссия из главных онкологов диспансера выдала ей направление на консультацию в Москву. На днях, на свой страх и риск, Маргарита отправилась в столицу.

— Сначала я ездила в Балашиху, прошла диагностику на аппарате ПЭТ КТ. Потом надо было срочно записываться в клинику Блохина, чтобы во Владимире продолжить лечение, — рассказывает Маргарита. — Вчера на владимирском вокзале ещё пара онкобольных стояла, они тоже вместе со мной в медцентр Блохина отправились. У них снимки с собой были. Их врачи тоже могли бы это всё отправить по Интернету, чтобы людей не гонять в Москву.

Женщине с ослабленным иммунитетом пришлось пройти через электрички, метро и очередь в больнице, чтобы получить заветную выписку. В области таких онкобольных, которые наблюдаются в соседних регионах, немало. Некоторым приходится рисковать здоровьем и жизнью, посещая Москву. Все еще не отлажена связь центра и регионов.

— Я спрашиваю врача в центре Блохина: телемедицина вроде существует, могли ведь им позвонить сами, наши владимирские врачи? Он говорит: конечно, могли. Но говорит, что это дорого, и, видимо, чтобы не тратить бюджетные деньги, они не всегда пользуются таким средством коммуникации. В итоге он мне выписал то же самое лекарство, которым я до этого и лечилась, — рассказывает Маргарита Мищенко.

«Призыв» обратился в областной онкодиспансер. Там заверили, что вопрос решается. Якобы для таких пациентов они сейчас как раз наладили дистанционную связь. Онкобольным необходимо обратиться в медучреждение.

— Пациентов, которые нуждаются в консультации федеральных центров, мы сейчас обслуживаем посредством телемедицинских консультаций. Если такие пациенты есть, они должны обратиться в диспансер, потому что рекомендации врачебной комиссии могли быть даны раньше, ещё до введения ограничительных мер. А если пациент сам хочет получить консультацию, он подвергает себя риску. Свои медицинские вопросы, если это возможно, решаем посредством телеконсультаций. Есть возможность связываться и с центром Блохина, и с институтом Герцена, — рассказала «Призыву» заместитель главного врача по медицинской части Елена Румянцева.

Вернувшись из Москвы, Маргарита Мищенко сразу же позвонила в регистратуру онкодиспансера. Там ей сказали, что запись к химиотерапевту теперь ведется только на май. После чего на приеме он назначит дату врачебной комиссии, а та в свою очередь — начало возобновления лечения. Снова онкобольным придется ждать, тратя драгоценное время.

Ранее «Призыв» сообщал, что врачам разрешили выписывать рецепты на льготные лекарства дистанционно.

Татьяна Данилова

Фото Маргариты Мищенко и «Призыва»