Ольга Ефимова заявила об уходе с должности директора ТФОМС

Ольга Ефимова оставит пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Об этом она объявила сама после встречи с заместителем губернатора по социальной политике Сергеем Шевченко. Оба руководителя говорят о том, что Ольга Михайловна продолжит трудиться на благо Владимирской области, но будущая карьера в их словах выглядит туманно и расплывчато. Согласование об освобождении Ольги Ефимовой от должности было подписано федеральным фондом ОМС 26 марта 2020 года. Кадровое решение последовало только сейчас.

Освобождение согласовано на основании ч. 4 ст. 34 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 29.11.2010 N 326-ФЗ.

О своём решении покинуть руководящий пост Ольга Ефимова сообщила пресс-службе администрации области. Та предоставила «Призыву» запись этой короткой беседы. Ольга Михайловна поблагодарила свой коллектив и все другие административные структуры, с которыми работает ТФОМС, за поддержку.

Ольга Ефимова, директор ТФОМС:

Я хочу сказать, что приняла решение об уходе с должности директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. Я честно отработала 18 лет в этой должности. У меня был хороший коллектив помощников, настоящих профессионалов. Я думаю, что была полезной Владимирской области в этом качестве своём.

Но жизнь продолжается. Мне поступило предложение о дальнейшем трудоустройстве. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня в этом решении. Благодарю за совместную работу все структуры администрации Владимирской области, все ведомства, с которыми работает ТФОМС.

Напомним, информация о том, что федеральный фонд ОМС согласовал освобождение от должности Ольги Ефимовой, опубликованная в «Призыве» 3 апреля 2020 года, стала неожиданностью для подчинённых Ольги Михайловны. Они обратились к губернатору с открытым письмом, где перечисляли заслуги, достижения и высокие человеческие качества своего руководителя, и просили оставить её в должности. Но результата это не принесло. После разговора с первым вице-губернатором Шевченко можно утверждать, что кадровое решение принято.

Сергей Шевченко, первый заместитель губернатора:

Мы сегодня встретились и беседовали с Ольгой Михайловной. Она приняла решение, что будет покидать свой пост и переходить на другую работу.

Обсуждались несколько вариантов: это её дальнейшее профессиональное развитие и работа в качестве специалиста, и тот вариант, который я ей предложил. Это административный вариант, который будет заключаться в том, что мы будем её рассматривать как специалиста с высоким потенциалом, и её профессиональный опыт в любой ситуации будет полезен.

Поэтому все эти варианты мы обсудили и нашли конструктивные подходы.

Кто придёт на смену Ольги Ефимовой, пока не говорится. Не исключено, что это будет человек со стороны, что совпадает с тенденцией назначения специалистов последних 4-5 лет.

Николай Лившиц

Фото пресс-службы администрации Владимирской области