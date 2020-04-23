Около четырех сотен военных отправили в обсервацию

Около 400 муромских военнослужащих попали на двухнедельную обсервацию. Проходить она будет на территории войсковой части 11-105, расположенной в городе на Оке на улице Трудовой. Военнослужащих разместили в помещении на отдельном этаже с собственным выходом, сообщает портал «Муром24».

Ежедневно сотрудники медсанчасти измеряют температуру и следят за состоянием здоровья военных.

Накануне солдаты, офицеры и прапорщики вернулись в Муром с подмосковного полигона, где принимали участие в репетиции Парада Победы на Красной площади.

Военнослужащие вернулись в пункты их постоянной дислокации после того, как решением президента страны Владимира Путина дата Парада Победы и шествие «Бессмертного полка» была перенесена в связи с угрозой распространения коронавируса.

Муромские саперы из 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады отправились в Подмосковье в середине февраля. Тогда из города выехали 8 единиц техники — машины «Тайфун-К», применяемые в условиях боевых действий как на границе, так и на дальних рубежах.

Ранее «Призыв» сообщал, что граждане, приехавшие во Владимирскую область из других регионов страны, теперь должны в обязательном порядке обеспечить себе самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней с даты приезда.

Ольга Ефремова

Фото портала «Муром24.рф»