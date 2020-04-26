Офицерские курсы стоят на святом месте

В доме № 104 на Большой Московской улице сейчас располагаются Центральные офицерские курсы радиотехнических войск ПВО. Это трехэтажное здание в стиле позднего классицизма было построено в 1860 – 1863 годах для семинарского общежития. Владимиpская духовная семинаpия была учреждена в 1750 году и размещалась на территории упраздненного Богородицкого Свято-Успенского женского монастыря. Его основал Андрей Боголюбский ещё в XII веке.

Весной 1749 года во Владимир прибыл новоназначенный епископ Платон (Петрункевич), архипастырь энергичный и просвещенный. Одним из первых его деяний было учреждение духовной семинарии, по сути, первого учебного заведения Владимира. С целью найти удобное место для нее епископ Платон отправился обозревать город Владимир и усмотрел, что при Богородицком девичьем монастыре живут 4 монахини, которые «не имеют над собой никакой монастырской регулы, кроме пространнейшего повсюду входа, и никаких доходов, кроме доброхотнодателей, не имеют». Видя такое положение, епископ Платон перевел монахинь в большой Успенский девичий монастырь, а Богородицкий девичий монастырь упразднил.

Монастырские кельи перестроили для помещений семинарии, которая просуществовала здесь до 1917 года.

Насущным вопросом всей ее дальнейшей жизни было устройство общежития. Почти все ревизоры, инспектировавшие Владимирскую семинарию во втором, третьем и четвертом десятилетии XIX века, главное препятствие к улучшению учебной и воспитательной работы видели в том, что ученики не имели совместного проживания, а казенное содержание получали деньгами, которые по их несовершеннолетию не всегда могли употребить с пользою для себя.

В 1833 году семинария приобрела за рекой Лыбедью небольшой участок земли с домом, где открылось небольшое общежитие на 50-70 человек. Но помещалось оно вдали от семинарии, к тому же было тесным и недостаточным, потому что число учеников в ней к 40-м годам XIX века возросло до тысячи. Поэтому в 1860 году при семинарии было начато строительство так называемого казенного корпуса общежития, закончившееся в 1863 году.

После революции 1917 года все духовные семинарии были упразднены. В здании семинарского общежития разместились пехотные инструкторские курсы, где с 1 октября 1918 года началась подготовка командиров и комиссаров Красной Армии. 1 декабря 1919-го Губком РКП (б) переименовал Владимирские пехотные курсы в советские курсы командного состава.

В годы Великой Отечественной войны здесь находилось Владимирское пехотное училище. Первый выпуск был досрочным. Курсантам присвоили звания младших лейтенантов и отправили на фронт. Они участвовали в боях под Москвой, Ельней, Смоленском. 25 ноября 1941 года в училище сформировали батальон курсантов и бросили на фронт как отдельную часть. Тогда немцы опасно приблизились к Рязани. В 1955 году пехотное училище было расформировано.

Осенью 1956 года Владимирское радиотехническое училище ВПВО переформировано в Центральные офицерские курсы (ЦОК) усовершенствования и переподготовки офицерского состава ВПВО. Через год их переименовали в Центральные офицерские курсы Войск ПВО страны и разместили в бывшем семинарском общежитии на территории древнего монастыря.

15 мая 2015 года рядом со зданием Центра подготовки появился памятный знак воинам радиотехнических войск. Автором памятника-локатора стал известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов.

Татьяна Лысова

Фото «Призыва» и lubovbezusl.ru