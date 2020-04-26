Офицерские курсы стоят на святом месте

Фото 100 лет спустя

В доме № 104 на Большой Московской улице сейчас располагаются Центральные офицерские курсы радиотехнических войск ПВО. Это трехэтажное здание в стиле позднего классицизма было построено в 1860 – 1863 годах для семинарского общежития. Владимиpская духовная семинаpия была учреждена в 1750 году  и размещалась на территории упраздненного Богородицкого Свято-Успенского женского монастыря. Его основал Андрей Боголюбский ещё в XII веке.

Весной 1749 года во Владимир прибыл новоназначенный епископ Платон (Петрункевич), архипастырь энергичный и просвещенный. Одним из первых его деяний было учреждение духовной семинарии, по сути, первого учебного заведения Владимира. С целью найти удобное место для нее епископ Платон отправился обозревать город Владимир и усмотрел, что при Богородицком девичьем монастыре живут 4 монахини, которые «не имеют над собой никакой монастырской регулы, кроме пространнейшего повсюду входа, и никаких доходов, кроме доброхотнодателей, не имеют». Видя такое положение, епископ Платон перевел монахинь в большой Успенский девичий монастырь, а Богородицкий девичий монастырь упразднил.

Монастырские кельи перестроили для помещений семинарии, которая просуществовала здесь до 1917 года.

Богородицкая церковь — это все, что осталось от древнего монастыря

Насущным вопросом всей ее дальнейшей жизни было устройство общежития. Почти все ревизоры, инспектировавшие Владимирскую семинарию во втором, третьем и четвертом десятилетии XIX века, главное препятствие к улучшению учебной и воспитательной работы видели в том, что ученики не имели совместного проживания, а казенное содержание получали деньгами, которые по их несовершеннолетию не всегда могли употребить с пользою для себя.

В 1833 году семинария приобрела за рекой Лыбедью небольшой участок земли с домом, где открылось небольшое общежитие на 50-70 человек. Но помещалось оно вдали от семинарии, к тому же было тесным и недостаточным, потому что число учеников в ней к 40-м годам XIX века возросло до тысячи. Поэтому в  1860 году при семинарии было начато строительство так называемого казенного корпуса общежития, закончившееся в 1863 году.

После революции 1917 года все духовные семинарии были упразднены. В здании семинарского общежития  разместились пехотные инструкторские курсы, где с 1 октября 1918 года началась подготовка командиров и комиссаров Красной Армии. 1 декабря 1919-го Губком РКП (б) переименовал Владимирские пехотные курсы в советские курсы командного состава.

В годы Великой Отечественной войны здесь находилось Владимирское пехотное училище. Первый выпуск был досрочным. Курсантам присвоили звания младших лейтенантов и отправили на фронт. Они участвовали в боях под Москвой, Ельней, Смоленском. 25 ноября 1941 года в училище сформировали батальон курсантов и бросили на фронт как отдельную часть. Тогда немцы опасно приблизились к Рязани. В 1955 году пехотное училище было расформировано.

Осенью 1956 года Владимирское радиотехническое училище ВПВО переформировано в Центральные офицерские курсы (ЦОК) усовершенствования и переподготовки офицерского состава ВПВО. Через год их переименовали в Центральные офицерские курсы Войск ПВО страны и разместили в бывшем семинарском общежитии на территории древнего монастыря.

15 мая 2015 года рядом со зданием Центра подготовки появился памятный знак воинам радиотехнических войск. Автором памятника-локатора стал известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов.

Татьяна Лысова

Фото «Призыва» и  lubovbezusl.ru

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