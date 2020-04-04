Очереди выстроились у отделений Сбербанка и Почты

Огромные очереди выстроились в два открытых филиала Сбербанка во Владимире. Люди хотели оплатить коммунальные услуги в срок до 10 апреля, а также получить пенсии и сделать важные переводы по кредитам. Стояли на улице, близко друг другу, игнорируя рекомендации Роспотребнадзора о соблюдении безопасной дистанции. В связи с вводом режима повышенной готовности и самоизоляции Сбербанк закрыл большую часть филиалов, чтобы минимизировать контакты. Во Владимире работает два офиса (пр-т Ленина, 36 и ул. Горького, 85-б), в районных городах — по одному. В субботу они работают до трех-четырех часов дня (в районах закончат раньше). В воскресенье повсюду установлен выходной.

Люди стоят, чтобы оплатить счета и получить пенсии.

Но увидев такой ажиотаж со стороны клиентов, руководство решило изменить график работы с 6 апреля. Во Владимире хотят открыть еще один дежурный офис. С адресом и графиком пока определяются. Очереди у входа в почтовые отделения меньше, потому что работает больше филиалов. Причины посещения те же – платежи и пенсии.

Как «Призыв» сообщал ранее, ресурсоснабжающие компании предлагают своим клиентам дистанционные способы оплаты квитанций за услуги ЖКХ. Сбербанк же предоставляет возможность использовать банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»