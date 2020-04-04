Очереди выстроились у банковских и почтовых отделений

Большие очереди выстроились у филиала Сбербанка на проспекте Ленина, 36, во Владимире. Люди хотели оплатить коммунальные услуги в срок до 10 апреля, а также получить пенсии и сделать важные переводы по кредитам. Многие снимали наличные в банкомате. Поскольку в стране была объявлена (а потом и продлена) нерабочая неделя, отделения банка перешли на новый график работы, часть филиалов была закрыта, чтобы минимизировать контакты. Во Владимире сначала работали два офиса (пр-кт Ленина, 36, и ул. Горького, 85-б), в районных городах — по одному. С 4 апреля в областном центре работают уже 11 дежурных офисов.
Люди стоят, чтобы оплатить счета и получить пенсии.
Руководство Сбербанка попросило клиентов в период самоизоляции по возможности осуществлять все банковские операции дистанционно. Сегодня практически все услуги можно получить онлайн. Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка.
Режим работы офисов Сбербанка с 4 по 12 апреля
|Дежурные ВСП
|Суббота
|Воскресенье
|04.04.2020
|05.04.2020
|8611/420
|г.Александров, переулок Советский, 1а
|9:00-17:00
|9:00-17:00
|8611/0422
|г.Александров, ул. Ческа-Липа, 10
|9:00-14:00
|вых
|8611/56
|г.Владимир, ул. Горького, 85-б
|8:30-16:00
|8:30-16:00
|8611/020
|г.Владимир, проспект Ленина, 2
|вых
|вых
|8611/270
|г.Владимир, проспект Ленина, 36
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|8611/0264
|г.Владимир, ул. Большая Московская, 27
|9:00-15:00
|вых
|8611/0171
|г.Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 3а
|9:00-14:30
|вых
|8611/0153
|г.Владимир, проспект Ленина, 47а
|9:30-14:00
|9:30-14:00
|8611/089
|г.Владимир, проспект Строителей, 46
|8:30-16:00
|8:30-16:00
|8611/0173
|г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 21
|9:00-14:00
|вых
|8611/090
|г.Владимир, ул. Комиссарова, 6
|9:00-15:30
|вых
|8611/073
|г.Владимир, ул. Мира, 25
|9:00-15:30
|вых
|8611/063
|г.Владимир, ул. Мира, 41а
|9:30-14:00
|вых
|8611/077
|г.Владимир, Суздальский проспект, 6
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|8611/0332
|г.Вязники, ул. Ленина, 10
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|8611/0207
|г.Гусь-Хрустальный, проспект Теплицкий, 23
|9:00-15:30
|вых
|8611/0208
|г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 19
|8:30-14:30
|вых
|8611/0231
|г.Ковров, проспект Ленина, 49
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|8611/0234
|г.Ковров, ул. Грибоедова, 28
|9:00-15:00
|вых
|8611/0400
|г.Кольчугино, ул. III Интернационала, 40
|8:30-15:00
|8:30-15:00
|8611/0302
|г.Муром, ул. Карла Маркса, 22а
|9:00-16:00
|9:00-16:00
График работы дежурных структурных подразделений Сбербанка
|Деж ВСП
|Понедельник
|Вторник
|Среда
|Четверг
|Пятница
|Суббота
|Воскресенье
|06.04.2020
|07.04.2020
|08.04.2020
|09.04.2020
|10.04.2020
|11.04.2020
|12.04.2020
|8611/270
|г.Владимир, проспект Ленина, 36
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|10:00-14:00
|8611/158
|г.Владимир, микрорайон Оргтруд, ул. Октябрьская, 15
|Вых
|8:30-13:45
|8:30-13:45
|8:30-13:45
|8:30-13:45
|Вых
|Вых
|8611/56
|г.Владимир, ул. Горького, 85-б
|8:30-16:00
|8:30-16:00
|8:30-16:00
|8:30-16:00
|8:30-16:00
|8:30-16:00
|8:30-13:30
|8611/083
|г.Владимир, проспект Строителей, 22
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|вых
|вых
|8611/173
|г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 21
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|вых
|8611/073
|г.Владимир, ул. Мира, 25
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|вых
|8611/170
|г.Владимир, микрорайон Коммунар, Судогодское шоссе, 1
|Вых
|9:00-14:30
|9:00-14:300
|9:00-14:300
|Вых
|Вых
|Вых
|8611/77
|г.Владимир, Суздальский проспект, 6
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|вых
|8611/0171
|г.Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 3а
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|вых
|вых
|вых
|8611/099
|г.Владимир, микрорайон Энергетик, ул. Садовая, 17
|Вых
|9:00-14:45
|9:00-14:45
|9:00-14:45
|9:00-14:45
|Вых
|Вых
|8611/159
|г.Владимир, поселок Лесной, 10а
|Вых
|8:00-13:15
|8:00-13:15
|8:00-13:15
|8:00-13:15
|Вых
|Вых
|8611/095
|г.Радужный, 3 квартал, 35-б
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|вых
|8611/0440
|г.Киржач, ул. Пугачева, 2
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|вых
|вых
|8:30-15:30
|вых
|вых
|86110202
|г.Покров, ул. Советская, 46
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|вых
|вых
|9:00-13:30
|вых
|вых
|8611/0197
|г.Петушки, ул. Ленина, 12
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|вых
|вых
|8:30-15:30
|вых
|вых
|8611/0175
|г.Суздаль, ул. Лоунская, 1а
|8:30-13:30
|8:30-13:30
|вых
|вых
|8:30-13:30
|вых
|вых
|8611/155
|г.Камешково, ул. Ленина, 13
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|вых
|8611/161
|г.Судогда, переулок Большой Советский, 4
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|вых
|8611/330
|г.Вязники, ул. Советская, 80
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|вых
|8611/351
|г.Гороховец, ул. Ленина, 91
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|вых
|вых
|8611/207
|г.Гусь-Хрустальный, проспект Теплицкий, 23
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|9:00-15:30
|вых
|8611/0208
|г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 19
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|8:30-14:30
|вых
|8611/420
|г.Александров, переулок Советский, 1а
|9:00-17:00
|9:00-17:00
|9:00-17:00
|9:00-17:00
|9:00-17:00
|9:00-17:00
|09:30-14:00
|8611/422
|г.Александров, ул. Ческа-Липа, 10
|8:30-16:30
|8:30-16:30
|вых
|вых
|8:30-16:30
|вых
|вых
|8611/400
|г.Кольчугино, ул.III Интернационала, 40
|8:30-15:00
|8:30-15:00
|8:30-15:00
|8:30-15:00
|8:30-15:00
|8:30-15:00
|09:00-13:30
|8611/0410
|г.Юрьев-Польский, ул. Школьная, 11
|8:30-14:00
|8:30-14:00
|вых
|вых
|8:30-14:00
|вых
|вых
|8611/231
|г.Ковров, проспект Ленина, 49
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|10:00-14:00
|8611/0234
|г.Ковров, ул. Грибоедова, 28
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|9:00-15:00
|вых
|8611/0239
|г.Ковров, ул. Строителей, 16
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|9:00-14:00
|вых
|вых
|8611/0360
|г.Меленки, ул. 1 Мая, 42
|8:00-12:30
|8:00-12:30
|вых
|вых
|8:00-12:30
|вых
|вых
|8611/300
|г.Муром, ул. Московская, 101
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|9:00-13:30
|вых
|8611/302
|г.Муром, ул. Карла Маркса, 22а
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|9:00-16:00
|09:00-14:00
|8611/0370
|п.Красная Горбатка, ул. Садовая, 15
|8:30-15:30
|8:30-15:30
|вых
|вых
|8:30-15:30
|вых
|вых
|8611/188
|г.Собинка, ул. Димитрова, 20а
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|9:00-14:30
|10:00-14:00
Очереди наблюдались и у почтовых отделений. Но там они были меньше. Люди также устремились на почту, чтобы сделать платежи и получить пенсии.
Как «Призыв» сообщал ранее, ресурсоснабжающие компании предлагают своим клиентам дистанционные способы оплаты квитанций за услуги ЖКХ. Сбербанк же предоставляет возможность использовать банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
Обсуждение 1
Хотят всех загнать в онлайн…но не все могут. С чего это вдруг решили что все люди могут позволить себе ПК, инет гаджеты…вот они и очереди…