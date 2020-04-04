Очереди выстроились у банковских и почтовых отделений

Большие очереди выстроились у филиала Сбербанка на проспекте Ленина, 36, во Владимире. Люди хотели оплатить коммунальные услуги в срок до 10 апреля, а также получить пенсии и сделать важные переводы по кредитам. Многие снимали наличные в банкомате. Поскольку в стране была объявлена (а потом и продлена) нерабочая неделя, отделения банка перешли на новый график работы, часть филиалов была закрыта, чтобы минимизировать контакты. Во Владимире сначала работали два офиса (пр-кт Ленина, 36, и ул. Горького, 85-б), в районных городах — по одному. С 4 апреля в областном центре работают уже 11 дежурных офисов.

Люди стоят, чтобы оплатить счета и получить пенсии.



Руководство Сбербанка попросило клиентов в период самоизоляции по возможности осуществлять все банковские операции дистанционно. Сегодня практически все услуги можно получить онлайн. Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка.

Режим работы офисов Сбербанка с 4 по 12 апреля

Дежурные ВСП Суббота Воскресенье 04.04.2020 05.04.2020 8611/420 г.Александров, переулок Советский, 1а 9:00-17:00 9:00-17:00 8611/0422 г.Александров, ул. Ческа-Липа, 10 9:00-14:00 вых 8611/56 г.Владимир, ул. Горького, 85-б 8:30-16:00 8:30-16:00 8611/020 г.Владимир, проспект Ленина, 2 вых вых 8611/270 г.Владимир, проспект Ленина, 36 9:00-16:00 9:00-16:00 8611/0264 г.Владимир, ул. Большая Московская, 27 9:00-15:00 вых 8611/0171 г.Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 3а 9:00-14:30 вых 8611/0153 г.Владимир, проспект Ленина, 47а 9:30-14:00 9:30-14:00 8611/089 г.Владимир, проспект Строителей, 46 8:30-16:00 8:30-16:00 8611/0173 г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 21 9:00-14:00 вых 8611/090 г.Владимир, ул. Комиссарова, 6 9:00-15:30 вых 8611/073 г.Владимир, ул. Мира, 25 9:00-15:30 вых 8611/063 г.Владимир, ул. Мира, 41а 9:30-14:00 вых 8611/077 г.Владимир, Суздальский проспект, 6 9:00-14:00 9:00-14:00 8611/0332 г.Вязники, ул. Ленина, 10 9:00-14:30 9:00-14:30 8611/0207 г.Гусь-Хрустальный, проспект Теплицкий, 23 9:00-15:30 вых 8611/0208 г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 19 8:30-14:30 вых 8611/0231 г.Ковров, проспект Ленина, 49 8:30-15:30 8:30-15:30 8611/0234 г.Ковров, ул. Грибоедова, 28 9:00-15:00 вых 8611/0400 г.Кольчугино, ул. III Интернационала, 40 8:30-15:00 8:30-15:00 8611/0302 г.Муром, ул. Карла Маркса, 22а 9:00-16:00 9:00-16:00

График работы дежурных структурных подразделений Сбербанка

Деж ВСП Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 06.04.2020 07.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 11.04.2020 12.04.2020 8611/270 г.Владимир, проспект Ленина, 36 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 10:00-14:00 8611/158 г.Владимир, микрорайон Оргтруд, ул. Октябрьская, 15 Вых 8:30-13:45 8:30-13:45 8:30-13:45 8:30-13:45 Вых Вых 8611/56 г.Владимир, ул. Горького, 85-б 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-13:30 8611/083 г.Владимир, проспект Строителей, 22 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 вых вых 8611/173 г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 21 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 вых 8611/073 г.Владимир, ул. Мира, 25 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 вых 8611/170 г.Владимир, микрорайон Коммунар, Судогодское шоссе, 1 Вых 9:00-14:30 9:00-14:300 9:00-14:300 Вых Вых Вых 8611/77 г.Владимир, Суздальский проспект, 6 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 вых 8611/0171 г.Владимир, микрорайон Юрьевец, Институтский городок, 3а 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 вых вых вых 8611/099 г.Владимир, микрорайон Энергетик, ул. Садовая, 17 Вых 9:00-14:45 9:00-14:45 9:00-14:45 9:00-14:45 Вых Вых 8611/159 г.Владимир, поселок Лесной, 10а Вых 8:00-13:15 8:00-13:15 8:00-13:15 8:00-13:15 Вых Вых 8611/095 г.Радужный, 3 квартал, 35-б 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 вых 8611/0440 г.Киржач, ул. Пугачева, 2 8:30-15:30 8:30-15:30 вых вых 8:30-15:30 вых вых 86110202 г.Покров, ул. Советская, 46 9:00-13:30 9:00-13:30 вых вых 9:00-13:30 вых вых 8611/0197 г.Петушки, ул. Ленина, 12 8:30-15:30 8:30-15:30 вых вых 8:30-15:30 вых вых 8611/0175 г.Суздаль, ул. Лоунская, 1а 8:30-13:30 8:30-13:30 вых вых 8:30-13:30 вых вых 8611/155 г.Камешково, ул. Ленина, 13 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 вых 8611/161 г.Судогда, переулок Большой Советский, 4 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 вых 8611/330 г.Вязники, ул. Советская, 80 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 вых 8611/351 г.Гороховец, ул. Ленина, 91 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 вых вых 8611/207 г.Гусь-Хрустальный, проспект Теплицкий, 23 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 вых 8611/0208 г.Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 19 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 вых 8611/420 г.Александров, переулок Советский, 1а 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 09:30-14:00 8611/422 г.Александров, ул. Ческа-Липа, 10 8:30-16:30 8:30-16:30 вых вых 8:30-16:30 вых вых 8611/400 г.Кольчугино, ул.III Интернационала, 40 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-15:00 8:30-15:00 09:00-13:30 8611/0410 г.Юрьев-Польский, ул. Школьная, 11 8:30-14:00 8:30-14:00 вых вых 8:30-14:00 вых вых 8611/231 г.Ковров, проспект Ленина, 49 8:30-15:30 8:30-15:30 8:30-15:30 8:30-15:30 8:30-15:30 8:30-15:30 10:00-14:00 8611/0234 г.Ковров, ул. Грибоедова, 28 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 вых 8611/0239 г.Ковров, ул. Строителей, 16 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 вых вых 8611/0360 г.Меленки, ул. 1 Мая, 42 8:00-12:30 8:00-12:30 вых вых 8:00-12:30 вых вых 8611/300 г.Муром, ул. Московская, 101 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 вых 8611/302 г.Муром, ул. Карла Маркса, 22а 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 09:00-14:00 8611/0370 п.Красная Горбатка, ул. Садовая, 15 8:30-15:30 8:30-15:30 вых вых 8:30-15:30 вых вых 8611/188 г.Собинка, ул. Димитрова, 20а 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 9:00-14:30 10:00-14:00

Очереди наблюдались и у почтовых отделений. Но там они были меньше. Люди также устремились на почту, чтобы сделать платежи и получить пенсии.

Как «Призыв» сообщал ранее, ресурсоснабжающие компании предлагают своим клиентам дистанционные способы оплаты квитанций за услуги ЖКХ. Сбербанк же предоставляет возможность использовать банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»