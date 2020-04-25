Обязательное ношение масок вводят во Владимирской области

Власти Владимирской области решили пойти по стопам соседей и ввести обязательное ношение масок. Нововведение вступит в силу с 27 апреля. Посещать магазины, аптеки и вокзалы можно будет только надев индивидуальное средство защиты. Маску обязательно носить и в общественном транспорте, включая такси. Соответствующие изменения внесены в указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», сообщает пресс-служба «Белого дома». Приводим документ:
При этом цены на маски выросли в несколько раз по сравнению с периодом до пандемии.
Ранее «Призыв» сообщал, что общественники ведут мониторинг цен на индивидуальные средства защиты и антисептики. Одноразовую маску дешевле 40 рублей найти почти невозможно. В некоторых аптеках их нет вообще. Не уточняют чиновники и еще одну вещь: кто будет контролировать исполнение озвученных выше правил.
В указе снова прописывается, что до снятия режима повышенной готовности запрещено нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей в тех же магазинах и торговых центрах. При этом региональные власти сделали официальное послабление самоизоляции для людей старше 65 лет. Им разрешили посещать торговые точки и аптеки, но только с 09.00 до 12.00. Пенсионеры из группы риска должны обязательно носить маски.
Что думают эксперты о защитных функциях масок, читайте в материале нашего блогера Юлии Назаровой.
Елена Пляскина
Фото «Призыва»
Обсуждение 6
А где люди эти маски взять должны, ходите по квартирам и раздавайте, бред какой-то. Задолбали народ уже.
В Гусь-Хрустальном маски по 45 руб. в аптеках…Минимум нужно 2-3 маски в день…Для многих жителей это накладно.
При этом в указе нигде не написано, что маски должны быть новыми, то есть не б/у. Значит одноразовые маски превращаются в многоразовые. И дело не в ловкости рук. Просто их очень мало в продаже, либо по дорогой цене…
Да, задолбали уже. А государство не хочет обеспечить население бесплатными масками. У людей нет денег на покупку масок. Они стоят безумных денег, да ещё и не найти их.
Пэжэ сказал всем пацакам надеть намордники и радоваться, радоваться. (Кин-дза-дза)
Пока народ не поднимется против антинародного режима, так и будут ходить в намордниках и на поводках.