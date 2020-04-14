Объявлен конкурс на лучшее приготовление солдатской каши

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владимирской области проходит конкурс по приготовлению солдатской каши. Его для школьников проводит Совет отцов региона и проект «Папа-шеф». При этом участниками могут стать не только школьные коллективы, но и любой учащийся вместе со своими родителями. Нужно снять трехминутный ролик с рецептом приготовления солдатской каши и презентовать свое блюдо. Если возможности сделать видео нет, можно предложить свою форму. Например, сделать фотоколлаж. Получившиеся работы можно присылать на электронную почту Совета отцов Владимирской области ottsoff.sovet@yandex.ru.

К конкурсу активно подключаются и другие регионы России.

— Сегодня очень важно приобщить детей к домашнему хозяйству и к нашей русской кухне. Коллективное творчество, приготовление блюда вместе с родителями также поможет укрепить семейные традиции, сплотит семьи в условиях самоизоляции, — уточнил «Призыву» автор проекта «Папа-шеф» Алексей Сорокин.

Творческие работы участников конкурса будут приниматься до конца апреля. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире ко Дню Победы обновят мемориалы.

Ольга Ефремова

Фото: youtube.com