Обувная фабрика начала шить медицинские маски

На обувной фабрике Владимира после массового роспуска людей вновь закипела работа. Вместо обуви там начали шить медицинские маски. Указом губернатора фабрика попала в число предприятий, на которые не распространяется комплекс ограничительных и иных мероприятий. Теперь цеха имеют право открыться. Что и было сделано. Об этом «Призыву» рассказала Юлия Пахомова, юрист, к которому обратились за помощью бывшие сотрудники предприятия. По её словам, в начале апреля без работы осталось около 300 работников фабрики.

Для пошива масок вернули лишь тридцать «счастливчиков».

— Сейчас на обувной фабрике развернули новый вид деятельности. Оборудование подстраивают под пошив масок. Производство обуви, скорее всего, возобновится, когда откроют торговые центры. И не только во Владимире. Основной поток шел на продажу в Москву, — говорит юрист. – А у нас во Владимире всегда был большой дефицит швей. Поэтому я уверена, что большинство сотрудников с фабрики найдут себе новое место работы.

Напомним, что в последних числах марта всем работникам обувной фабрики сообщили, что их распускают на два месяца за свой счет. После чего несколько десятков человек написали жалобу в трудовую инспекцию.

— У меня супруг там работает, я в декрете! У нас ипотека! Два месяца они заставляют дома сидеть без оплаты, без предупреждения! Нам от голода умирать? Где работу искать в карантин? Поставок у них нет? Они чем раньше думали, не поверю, там такие деньги, у предприятия! Мы чем детей кормить должны? – вопрошает одна из пострадавших.

По словам юриста и сотрудников трудовой инспекции, работодатель поступил незаконно, вынудив людей уйти по собственному желанию. Сотрудники должны были хотя бы получить окладную часть. Результаты проверки надзорных органов по роспуску работников станут известны в конце месяца.

Ранее «Призыв» сообщал, что владельцы салонов красоты просят губернатора разрешить им работать.

Татьяна Данилова

Фото: 123ru.net