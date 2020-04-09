Обувная фабрика начала шить медицинские маски

На работу вернули 30 сотрудников

На обувной фабрике Владимира после массового роспуска людей вновь закипела работа. Вместо обуви там начали шить медицинские маски. Указом губернатора фабрика попала в число предприятий, на которые не распространяется комплекс ограничительных и иных мероприятий. Теперь цеха имеют право открыться. Что и было сделано. Об этом «Призыву» рассказала Юлия Пахомова, юрист, к которому обратились за помощью бывшие сотрудники предприятия. По её словам, в начале апреля без работы осталось около 300 работников фабрики.

Для пошива масок вернули лишь тридцать «счастливчиков».

Сейчас на обувной фабрике развернули новый вид деятельности. Оборудование подстраивают под пошив масок. Производство обуви, скорее всего, возобновится, когда откроют торговые центры. И не только во Владимире. Основной поток шел на продажу в Москву, — говорит юрист. – А у нас во Владимире всегда был большой дефицит швей. Поэтому я уверена, что большинство сотрудников с фабрики найдут себе новое место работы.

Напомним, что в последних числах марта всем работникам обувной фабрики сообщили, что их распускают на два месяца за свой счет. После чего несколько десятков человек написали жалобу в трудовую инспекцию.

У меня супруг там работает, я в декрете! У нас ипотека! Два месяца они заставляют дома сидеть без оплаты, без предупреждения! Нам от голода умирать? Где работу искать в карантин? Поставок у них нет? Они чем раньше думали, не поверю, там такие деньги, у предприятия! Мы чем детей кормить должны? – вопрошает одна из пострадавших.

По словам юриста и сотрудников трудовой инспекции, работодатель поступил незаконно, вынудив людей уйти по собственному желанию. Сотрудники должны были хотя бы получить окладную часть. Результаты проверки надзорных органов по роспуску работников станут известны в конце месяца.

Ранее «Призыв» сообщал, что владельцы салонов красоты просят губернатора разрешить им работать.

Татьяна Данилова

Фото: 123ru.net

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