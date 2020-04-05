Общественный транспорт Владимира сокращает время работы

Во Владимире общественный транспорт сокращает время работы. Теперь добраться из одной точки города до другой можно только с 6:00 до 20:00. Временное расписание начнет действовать уже с понедельника, 6 апреля. С ним можно будет ознакомится на сайте мэрии областного центра vladimir-city.ru (вкладка «Транспорт» раздела «Экономика и городское хозяйство»).

Сокращение рейсов — мера временная, связанная с введенным в регионе режимом всеобщей самоизоляции.

Большинство жителей города уже неделю не выходят из дома дальше магазина или мусорки. В связи с этим пассажиропоток во Владимире резко сократился. По подсчетам властей, передвигаться по городу люди стали в 5-6 раз меньше обычного. Ранее уже было объявлено об увеличении интервалов движения. Но этого, судя по всему, оказалось недостаточно.

Что касается жителей города, трудящихся на непрерывных производствах, деятельность которых не приостановлена, их обещают обеспечить общественным транспортом в зависимости от графика работы. В этих случаях руководителям предприятий и организаций необходимо направлять в транспортные компании заявки на перевозку своих сотрудников общественным транспортом с указанием адреса и времени подачи подвижного состава.

Заявки на организацию заказных перевозок можно осуществить по следующим телефонам диспетчерских служб предприятий, осуществляющих обслуживание городских общественных маршрутов:

— АО «Владимирпассажиртранс», тел.: 54-47-88;

— ООО «АДМ», тел.: 8 (920) 930-26-48, 53-80-74;

— ООО «ПОАТиС», тел.: 8 (920) 901-67-77.

Ранее «Призыв» сообщал, что деньги за апрельские проездные возвращать не хотят

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»