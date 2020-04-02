Общественники просят защитить пенсионеров от мошенников в период пандемии

Владимирские общественники присоединились к профилактической акции МВД России «Расскажи родителям». Она направлена на предупреждение мошенничеств в отношении возрастных граждан. Общественники записали видеообращение, в котором призвали быть особенно внимательными по отношению к своим пожилым родственникам, вынужденным находиться на самоизоляции. Не исключено, что в корыстных целях сложной ситуацией воспользуются аферисты. Мошенники могут, например, сообщить о несуществующей болезни, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии.

Профилактическая акция «Расскажи родителям» проходит по всей стране.

Общественники настоятельно просят владимирцев позвонить своим близким и предупредить их о возможных действиях мошенников.

— В первую очередь, позвоните родным. Мы должны предупредить их, что по телефону или в дверь могут звонить злоумышленники, которые будут предлагать какую-то помощь, льготы, бесплатные лекарства. Под видом работников социальных служб под разными предлогами, например, померить температуру, они могут пытаться проникнуть в квартиру, — обратилась к жителям региона член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Ольга Казурова.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители региона, оказывающие пожилым родственникам помощь в доставке продуктов питания и предметов первой необходимости, будут передвигаться по территории региона по спецпропускам.

Ольга Ефремова

Фото: c-in.ru