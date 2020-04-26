Обитателям Казармы обещали закатать дорогу асфальтовой крошкой

Разбитую дорогу, не позволявшую жителям южной части владимирского микрорайона Юрьевец нормально добираться до своих домов, всё же отремонтируют. «Призыв» в самом начале весны привлёк внимание городских чиновников к проблеме людей, обитающих на улице с зычным названием Казарма, 181 км. Там такая непролазная грязь, что застревали даже грузовики. А ещё в домах нет центрального отопления, воды и канализации. Пока в ответ «Призыву» мэрия пообещала заняться дорогой.

— В целях поддержания автомобильной дороги в проезжем состоянии управление ЖКХ планирует летом 2020 года отсыпку дорожных участков асфальтобетонной крошкой с последующей планировкой автогрейдером, — звучит в ответе горадминистрации.

Дома № 1 и 3 по улице Казарма, 181 км, давно признаны аварийными.

Если с дорогой, возможно, помогут уже в нынешнем году, то улучшения жилищных условий местному населению придётся ждать ещё несколько лет. Дома № 1 и 3 подлежат сносу. Они включены в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира». Жильцов, как пояснили в мэрии, должны расселить до конца 2023 года.

Но те, кому жизнь в ветхих строениях у железной дороги уж совсем невмоготу (и это единственное их пристанище), имеют право обратиться в городской маневренный фонд за предоставлением другого жилья. Заявление следует направить в управление по учету и распределению жилой помощи администрации г. Владимира (тел. 53-28-41). Правда, маневренный фонд – это чаще всего общежития, жизнь в которых тоже не сахар. Разве что с дорогами получше.

А ещё местные жители вынуждены сжигать свои бытовые отходы прямо у себя на огороде. Потому что мусор здесь копится годами, его никто не увозит, утверждают юрьевцы. На это чиновники коротко указали: звоните региональному оператору по вывозу ТКО – компании «Биотехнологии» (77-30-05) либо пишите жалобу в областной департамент природопользования и охраны окружающей среды (32-32-30).

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»