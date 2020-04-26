Обитателям Казармы обещали закатать дорогу асфальтовой крошкой

Забытый уголок Юрьевца получит подъездной путь

Разбитую дорогу, не позволявшую жителям южной части владимирского микрорайона Юрьевец нормально добираться до своих домов, всё же отремонтируют. «Призыв» в самом начале весны привлёк внимание городских чиновников к проблеме людей, обитающих на улице с зычным названием Казарма, 181 км. Там такая непролазная грязь, что застревали даже грузовики. А ещё в домах нет центрального отопления, воды и канализации. Пока в ответ «Призыву» мэрия пообещала заняться дорогой.

В целях поддержания автомобильной дороги в проезжем состоянии управление ЖКХ планирует летом 2020 года отсыпку дорожных участков асфальтобетонной крошкой с последующей планировкой автогрейдером, — звучит в ответе горадминистрации.

 Дома № 1 и 3 по улице Казарма, 181 км, давно признаны аварийными.

Если с дорогой, возможно, помогут уже в нынешнем году, то улучшения жилищных условий местному населению придётся ждать ещё несколько лет. Дома № 1 и 3 подлежат сносу. Они включены в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда города Владимира». Жильцов, как пояснили в мэрии, должны расселить до конца 2023 года.

Но те, кому жизнь в ветхих строениях у железной дороги уж совсем невмоготу (и это единственное их пристанище), имеют право обратиться в городской маневренный фонд за предоставлением другого жилья. Заявление следует направить в управление по учету и распределению жилой помощи администрации г. Владимира (тел. 53-28-41). Правда, маневренный фонд – это чаще всего общежития, жизнь в которых тоже не сахар. Разве что с дорогами получше.

А ещё местные жители вынуждены сжигать свои бытовые отходы прямо у себя на огороде. Потому что мусор здесь копится годами, его никто не увозит, утверждают юрьевцы. На это чиновники коротко указали: звоните региональному оператору по вывозу ТКО – компании «Биотехнологии» (77-30-05) либо пишите жалобу в областной департамент природопользования и охраны окружающей среды (32-32-30).

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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Обсуждение 2

  • Ник:
    26.04.2020 в 16:59

    Авторы, вы что курите?
    умастить — намазать, натереть душистыми маслами

    Правильно писать через «О»!

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  • Николай Лившиц:
    26.04.2020 в 17:19

    Употребили, конечно, иносказательно, сравнив обещанную крошку с чем-то более благородным, но вы правы — ассоциация слишком отдалённая. Заменили слово. Надеемся, так понятнее

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