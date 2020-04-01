Новый случай коронавируса зафиксирован во Владимирской области

Во Владимирской области зафиксирован новый случай COVID-19. Об этом сообщил официальный сайт стопкоронавирус.рф. Где находится зараженный человек и как он подцепил инфекцию, пока неизвестно. Вчера в зоне внимания находился Ковров. На пресс-конференции глава администрации города оружейников Юрий Морозов сообщил, что в городе есть, как минимум, два подозрительных случая. Анализы этих людей были направлены для уточнения в Москву. Если один из анализов дал положительный результат, то, возможно, он и лёг в основу данных сайта стопкоронавирус.рф.

Два человека, анализы которых уточняются, контактировали с мужчиной, скончавшимся от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Один из них этих двоих — медик Центральной городской больницы, другой — пациент. Всего в зоне риска по ковровскому эпизоду оказались почти сто человек. Треть из них — сотрудники учреждения здравоохранения. У всех взяты анализы на COVID-19. Люди помещены на карантин.

Известно, что умерший от пневмонии мужчина провел в клинике неделю и не был помещен в изолированный бокс, а проходил лечение вместе с другими пациентами в отделении пульмонологии. По словам главного врача, пациента не госпитализировали в инфекционное отделение, потому что он никуда не выезжал и не был в контакте с вернувшимися из-за границы. Предполагалось, что мужчина подхватил воспаление легких, когда мыл свой автомобиль.

Тревожные, но не подтверждённые официально сообщения поступают из Петушков. В местных группах социальных сетей прошла информация о том, что в местную районную больницу госпитализирована женщина с пневмонией. Она якобы работает в Москве и может быть заражена коронавирусом. По данным «Призыва», поступающим из разных источников, пока однозначно можно говорить о том, что накануне женщина почувствовала себя плохо. Её могли перевести на аппарат ИВЛ. Ни главный врач медучреждения, ни департамент здравоохранения, ни региональное управление Роспотребнадзора не подтвердили пока информацию о том, что это как-то связано с коронавирусом.

— Приезжали люди в химзащите, брали вчера у всех анализ на коронавирус. Теперь в течение двух недель все пациенты стали «заложниками» больницы… и медперсонал тоже, — пишет нам одна из женщин, у которой в больнице находятся родственники.

Сейчас, по словам очевидцев, проход в медучреждение ограничен. У всех, кто там находился, взяты анализы на COVID-19. Мы будем следить за развитием событий. Таким образом, пока во Владимирской области официально зарегистрировано три случая коронавируса. Один человек скончался.

Ранее «Призыв» сообщал, что волонтеры помогают бездомным во время всеобщего режима самоизоляции.

Полина Тарбеева

Фото: murman.tv