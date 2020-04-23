Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом установлен в регионе

Во Владимирской области установлен новый антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. Всего за один день COVID-19 подтвердился у 46 человек. И это больше, чем когда бы то ни было. До этого самый стремительный прирост больных в течение 24 часов был 15 апреля. Тогда число инфицированных составило 45 человек.

Таким образом, регион уверенно перешагнул еще одну психологическую отметку в три сотни заболевших. Положительные анализы на коронавирус пришли уже 339 пациентам. Но, учитывая прогноз областных властей, который был озвучен в самом начале эпидемии, коронавирусом может переболеть до десяти тысяч человек. А значит, теоретически мы можем быть только в начале пути.

За сутки положительный тест на коронавирус получили 46 жителей Владимирской области.

Самая непростая ситуация — в Петушинском районе. Там распространение инфекции перешло в четвертую стадию, когда невозможно отследить контакты заболевших. И если еще накануне власти оптимистично говорили о том, что благодаря карантинным мерам удалось сдержать взрывной рост эпидемии, то новые цифры снова заставляют задуматься. За сутки шестнадцать случаев COVID-19. Общее число заболевших — 71 человек. Это пятая часть от всех инфицированных в регионе.

Впервые большой прирост заболевших отмечен в Кольчугино. За сутки сразу тринадцать человек. Это в два раза больше, чем за все время наблюдения в районе. Не радуют Александров и Гусь-Хрустальный. Плюс пять и шесть случаев соответственно. Зато Ковров и Муром, которые входят в тройку лидеров по числу инфицированных, если и прибавляют в последние дни, то незначительно. Вчера в городе на Оке было два новых случая, а в городе оружейников — ноль. Сегодня они словно поменялись местами.

По одному заболевшему в Судогде и Киржаче. Два новых случая коронавируса во Владимире. Удивительным образом СOVID-19 до сих пор не добрался до Суздальского и Селивановского районов.

Особое внимание приковано к распространению коронавируса в лечебных учреждениях. После информации о больном пациенте и врачах в «Красном Кресте» стало известно, что скончался сотрудник психиатрической больницы с диагнозом коронавирус. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото ТАСС