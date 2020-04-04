Новых случаев коронавируса во Владимирской области официально нет

Во Владимирской области не зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. Обнадеживающая статистика приводится на сайте стопкоронавирус.рф. Согласно официальным данным, в нашем регионе уже три дня подряд опасная инфекция не диагностируется. На данный момент количество заболевших равняется трем. Один из них умер. Это 48-летний житель Коврова. Уже после смерти мужчины стало известно, что причина летального исхода — пневмония, которая развилась на фоне коронавируса.

Еще два человека проходят лечение во Владимире. При этом, по словам директора областного департамента здравоохранения, эти люди чувствуют себя хорошо и в госпитализации не нуждаются. COVID-19 протекает у них без ярко выраженных клинических симптомов. Уход за больными осуществляется на дому. Непростая ситуация в Петушинской районной больнице. Она сейчас закрыта на карантин. По словам Алексея Мозалева, там есть пациент с подозрением на коронавирус.

Однако расслабляться рано. При неблагоприятном развитии событий, в регионе за три месяца коронавирусом может заболеть до десяти тысяч человек. Об этом рассказал сам Алексей Мозалев. При этом 80% инфицированных перенесут болезнь в легкой форме. Остальным потребуется госпитализация с применением кислорода и аппарата искусственной вентиляции легких.

Новых случаев COVID-19 не диагностировано.

Опасения вызывают сигналы, поступающие из районов. То тут, то там от местных администраций поступают сообщения о подозрении на СOVID-19. Но эта информация не является официальной и нуждается в подтверждении. Региональное управление Роспотребнадзора просит обращать внимание только на проверенные источники, т.е. сайты Роспотребнадзора и стопкоронавирус.рф.

Сейчас самый лучший способ сохранить здоровье — это оставаться дома. В области введен режим всеобщей самоизоляции. За его нарушение «Белый дом» грозит штрафами. Об этом «Призыв» писал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: коронавирус-онлайн.рф