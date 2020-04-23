Новые ясли начали строить во дворе на Тихонравова

Деревянные конструкции, появившиеся на свободной площадке между домами на улице Тихонравова во Владимире, встревожили жителей. Все подумали, что будет строиться ещё один дом или торговый центр. С парковкой жители уже смирились, но против точечной застройки настроены серьезно. Оказалось, что стройку запланировала владимирская мэрия. На месте автопарковки и свободного участка появятся ясли-сад на 108 мест.

Садик сделают по проекту нового ДОУ в поселке Боголюбово.

Правда, проект пришлось скорректировать, так сказать, привязать к местности. Работой занялся известный во Владимире архитектор Павел Миряшев. К садику на Тихонравова добавят пешеходные дорожки для удобства жителей окрестных домов.

Контракт на строительство детского сада ещё не выставлен на сайте госзакупок, но стройплощадку уже готовят. По аналогии с боголюбовским садом здесь появятся младенческие группы. Ясли открывают специально, чтобы мамы могли выйти на работу пораньше.

Садик обустроят по последнему слову техники: интерактивное оборудование, большие экраны, виртуальные конструкторы и логические игры. Чтобы представить, как будет выглядеть садик на Тихонравова, можно посмотреть короткое видео «Призыва» с открытия садика в Боголюбово.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»