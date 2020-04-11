Новые «тимуровцы» появились в Судогодском районе

Волонтеры регионального штаба ОНФ обучают новобранцев на собственном примере. На этот раз инструктаж прошел в Судогде. Там также нашлись добровольцы, которые хотят помогать одиноким пожилым и маломобильным людям. В рейтинге запросов пенсионеров, находящихся на самоизоляции, всё те же продукты питания, лекарства и оплата услуг ЖКХ. Руководители штаба объяснили, как регистрировать новых добровольцев на сайте мывместе2020.рф, а также какие меры безопасности необходимо соблюдать. Например, без перчаток и защитной маски на вызов не отправляться.

Одним из новобранцев в волонтерских рядах стал Александр Дроздов. Вместе со своим другом он помог пожилой женщине с доставкой еды, лекарств и оплатил коммуналку. Кстати, волонтеров на почте с квитанциями пропустили без очереди. На исполнение всей заявки ушел час. Бабушка сердечно поблагодарила местных «тимуровцев» и пожелала им здоровья.

Телефон «горячей линии» для вызова волонтеров: 8 (800) 200-34-11.

— Специфика отдаленных районов — большая территория охвата и намного меньше волонтеров, чем в крупных городах. С другой стороны, здесь и не так много заявок и добрососедство развито намного лучше. То есть соседи помогают самоизолированным старикам. А ещё во всех муниципальных газетах (по линии администрации точно) напечатан телефон горячей линии — 8 (800) 200-34-11. Именно туда в Судогде наша бабуля и обратилась за помощью, — рассказал Михаил Мойсеянчик, пресс-секретарь регионального отделения Общероссийского народного фронта.



Население Судогодского района составляет 40 тысяч человек. Сейчас там трудятся 22 волонтера. Они уже выполнили около 30 заявок.

— Думаю, что заявки будут поступать в большем объеме. Тенденция такова, что идет рост. Штаб оснащен транспортом и средствами индивидуальной защиты. Проблем нет, – пояснила координатор штаба акции #МыВместе в Судогодском районе Марина Новикова.

На следующей неделе волонтеры запускают сразу две новые акции на период самоизоляции. Они будут направлены на продуктовое обеспечение малоимущих пенсионеров. То есть пожилым, испытывающим проблемы с деньгами, будут вручены продукты первой необходимости.

Ранее «Призыв» сообщал, что женщины из «Маминого домика» в Киржаче пекут хлеб для бабушек и дедушек.

Татьяна Данилова

Фото волонтерского регионального штаба ОНФ