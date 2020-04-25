Новые лифты установили в надземные переходы на «Пекинке»

На федеральной трассе в черте Владимира во всех надземных пешеходных переходах установлены лифты для подъема маломобильных и пожилых граждан. Но двери в них пока закрыты. Откроются они для общего доступа после завершения благоустройства прилегающих территорий. Оборудование появилось как в капитальных переходах, так и мобильных, которые построили прошлой осенью.

— Лифты проверенные, все работают. Закрыты, потому что необходимо заасфальтировать дорожки к ним. В ближайшее время благоустройство будет выполнено, — пояснили в Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Лифтами можно будет воспользоваться при подъеме и спуске. Шахты оборудованы с двух сторон от дороги.

На панели у двери лифта есть кнопка вызова диспетчера. Если до него удастся дозвониться, он может дистанционно включить лифт и сейчас. Особенно запуска лифтов ждут жители посёлка РТС. За «Пекинкой» живут десятки пожилых людей, которые отправляли письма в Упрдор, чтобы им вернули «зебру», потому что тяжело подниматься по такому высокому переходу.

Лифты должны были наладить сразу после установки переходов. Но на закупку нового оборудования потребовалось время, чтобы выполнить все нормы Ростехнадзора.

Лифты также смонтированы и в новом переходе на улице Горького, который построили этой зимой. Там даже дорожки заасфальтированы. Но подъём возможен только по лестнице. Правда, никто не пользуется, так как ещё не убрали светофоры для пешеходов на этом оживленном перекрестке. Схема движения пешеходов от остановок до надземного перехода согласована с городской администрацией, но пока не обнародована.

За «Пекинкой» находится множество дачных и садовых товариществ. Вряд ли дачники будут довольны новому вынужденному препятствию в виде надземного перехода. Но Упрдор ратует за безопасность, поэтому новые «зебры» красить не будут.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире стартует строительство перемычки на Сперанского и Чапаева. Оно продлится два года.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»