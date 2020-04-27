Ночью в Гусь-Хрустальном районе выгорела пилорама

Крупный пожар произошел минувшей ночью в деревне Лесниково Гусь-Хрустального района. Там горела пилорама. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 01.33. На место незамедлительно были направлены пожарные подразделения Гусь-Хрустального гарнизона.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Здание пилорамы представляет собой одноэтажное кирпичное строение размерами 60 на 40 метров. Огнем было охвачено 800 кв. метров. В 01.54 пожар был локализован. Пострадавших нет.

— В результате пожара сгорела внутренняя отделка, кровля и имущество пилорамы. Предварительная причина случившегося – аварийный режим работы электросети, — уточнила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

В ликвидации последствий случившегося принимали участие 14 человек и 6 машин. Ранее «Призыв» сообщал, что ночной пожар унес жизнь 73-летней жительницы Лакинска.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области