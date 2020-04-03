Нерабочий апрель: что делать, если оставили без зарплаты

Работодателя могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП. Она устанавливает ответственность за нарушение любых законодательных актов, в которых прописаны нормы трудового права, сообщает информационный ресурс «Трудохрана». Указ президента является таким актом, так как вводит дополнительные нерабочие дни.

Наказать могут:

– должностных лиц (предупреждением или штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб);

– ИП (штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб.);

– организации (штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. руб).

При этом если работодатель привлечет сотрудников к работе в нерабочие дни с их согласия, то это не будет нарушением указа президента.

Татьяна Данилова

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