Нерабочий апрель: что делать, если оставили без зарплаты

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Вынужденные "каникулы" продолжаются
Владимир Путин издал указ о продлении в стране нерабочих дней с 4 по 30 апреля включительно. Мера необходима для соблюдения самоизоляции и сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Важное условие для работодателей — сохранение для сотрудников их заработной платы – остается в силе. Это касается всех, в том числе и тех, кто ушел на дом в дистанционный график, и тех, кто остался работать в привычном режиме, и тех, кому работы не нашлось.
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А что на деле?
Но, как показала первая апрельская неделя, далеко не все организации и предприятия законно рассчитываются со своими сотрудниками. Во Владимире без обещанной зарплаты остались труженики различных сфер: медицины, торговли, промышленного производства. Яркий пример – десятки работников обувной фабрики отправились на 2 месяца в отпуск за свой счет. Им не предложили никакой компенсации. Потому что к такому большому «простою» фабрика готова не была. И, со слов её руководства, чтобы потом возобновить производство, нужно чем-то пожертвовать. В данном случае финансовым состоянием её сотрудников.
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Что такое нерабочий день с сохранением зарплаты
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном размере. И наличие в календарном месяце нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы, поясняют сотрудники трудовой инспекции г. Владимира. Но также эти дни не являются основанием и для надбавок. То есть, если вы работаете в экстренных службах или на «удаленке» из собственной квартиры, вы не имеете права требовать с начальства повышения зарплаты за эти дни. Премирование своих сотрудников в таком случае происходит по усмотрению руководства.
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В каком размере оплачиваются нерабочие дни
Указ президента распространяется на все организации, в том числе и коммерческие. Как сообщает интернет-ресурс «Зарплата-онлайн.ру», ссылаясь на Минтруд, при расчете оплаты учитывается оклад и постоянные надбавки. То есть так же, как если бы человек работал всё это время. У неработающих компаний есть два варианта развития событий: приостановить деятельность либо перевести всех работников на «удаленку». Но в любом случае сотрудникам обязаны выплатить их заработок. И речь идет о полной сумме, а не только о 2/3, как это должно быть при вынужденном простое.
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Куда жаловаться при нарушении прав работника
В случае если работодатель не исполняет новый указ президента от 2 апреля 2020 года, его подчиненные могут пожаловаться в соответствующие органы, не выходя из дома, через Интернет. Для этого надо оставить своё заявление на сайте онлайнинспекция.рф, также можно отправить письменное обращение по адресу: 600015, г. Владимир, ул. Мусоргского, д. 3, или позвонить по телефону 54-57-19. Звонки принимают и во время режима всеобщей самоизоляции. После поступления жалобы в трудовую инспекцию работодателя проверят на законность его действий в отношении работника. На это отведено 30 дней. А ещё можно обратиться с жалобой в прокуратуру и суд.
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Чем грозит для работодателя неисполнение указа президента
Работодателя могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП. Она устанавливает ответственность за нарушение любых законодательных актов, в которых прописаны нормы трудового права, сообщает информационный ресурс «Трудохрана». Указ президента является таким актом, так как вводит дополнительные нерабочие дни.
Наказать могут:
– должностных лиц (предупреждением или штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб);
– ИП (штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб.);
– организации (штрафом от 30 тыс. до 50 тыс. руб).
При этом если работодатель привлечет сотрудников к работе в нерабочие дни с их согласия, то это не будет нарушением указа президента.
Татьяна Данилова
Заглавное фото: akket.com
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