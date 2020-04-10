Не паникуй, не расслабляйся! Как я пережила эпидемию в беременность

Сегодня привезли мои респираторы класса защиты ffp2. Я заказала их в интернет-магазине канцтоваров. Вместе с доставкой десять штук обошлись мне в полторы тысячи. Если вы прямо сейчас пошли гуглить респираторы, то хочу вас разочаровать. Дело было в 2016 году во время эпидемии свиного гриппа, которую вы, скорее всего, даже не заметили.

Хочется пошутить, что я мыла руки по сто раз в день и носила маску еще до того, как это стало мейнстримом, но шутить не хочется. Мне сейчас почему-то совсем не страшно, но я помню свой ужас тогда, 4 года назад, когда из каждого утюга рассказывали о летальности заболевания и о невероятном проценте смертности среди беременных. Итак, январь 2016 года. Я на четвертом месяце и просто в ужасе от сочетания букв AH1N1.

Пусть вирус обходит нас стороной

Я тогда работала в новостях и каждый свой выпуск начинала со сводки по Владимирской области. Мне кажется, в тот год от гриппа умерло человек десять. Я вообще не хотела умирать, я безумно боялась за своего будущего ребенка. В моей ежевечерней молитве появилась фраза «пусть вирус обходит нас стороной» — сегодня она снова актуальна.

Уже тогда я нашла информацию, что медицинские маски не защищают от вируса. С тех пор ничего не изменилось: медицинские маски не стали лучше защищать здоровых. Они по-прежнему нужны больным и медицинскому персоналу. Не понимаю, почему все ринулись их скупать и шить. Но у респираторов второго класса защиты, писали 4 года назад, есть шанс на профилактику инфекции. Вот я и купила себе 10 штук, три из которых у меня до сих пор имеются, один я даже уже успела выгулять в магазин.

Вы, наверное уже знаете, что дышать в респираторе тяжело и непривычно. Но я исправно носила его на работу. На работе крутили пальцем у виска, но я проветривала кабинет, пробиваясь сквозь непонимание коллег, которые считают, что заболеть можно от сквозняка. Я выкрутила все батареи: нечего сушить мой воздух. Я взяла в соседнем кабинете пульверизатор и разбрызгивала воду. Кстати, мои близкие к помешательству меры сейчас рассматриваются вполне уместными.

Вы в этой штуке всегда ходите?

В квартире, говорит доктор Комаровский, должно быть 18 — 22 градуса и влажность 40 — 60 процентов. Здорово, что у меня уже есть увлажнитель воздуха. Угадайте, когда я его себе купила? Конечно, той самой зимой 2016 года.

Никакой самоизоляции тогда не было, но на работе мне разрешили на две недели уйти в отпуск. Видимо, полечить нервы. И я пошла в психиатрический диспансер. Мне нужно было взять справку: пора было получать водительское удостоверение. Я зашла в кабинет врача в респираторе, далее случился такой разговор:

— А вы в этой штуке всегда ходите?

— Нет, только в таких учреждениях.

— Психиатрических?

— Людных…

Вдаваться в подробности я не стала, все-таки мне нужна была эта справка.

О методах психологической защиты

Когда я возвращалась домой, я мыла не только руки, но и нос. Сейчас, кстати, этого не рекомендуют. Сейчас вообще много чего не рекомендуют из того, что я тогда делала. Например, оксолиновая мазь, оказывается, совершенно бесполезна. А я использовала ее в огромных количествах: перед выходом из дома, когда приходила на работу, еще пару раз перед обедом и, может, даже перед сном. Тогда, 4 года назад, оксолиновая мазь первой исчезала из аптек в период сезонных простуд. Интересно, а сейчас кто-то еще верит в ее чудодейственный барьерный эффект?

Еще у меня был ультрафиолетовый излучатель «Солнышко-2», который, как теперь я знаю, тоже вещь ненужная. Я его включала утром в спальне на 20 минут, чтобы все микробы, которые пытались напасть на меня ночью, погибли. Придя домой откуда угодно, я ставила на него насадку для носа и убивала вирусы там. Кстати, насадка для «там» у прибора тоже была, но ей воспользоваться оказии так и не случилось. Также я с его помощью стерилизовала мои респираторы, которые носила каждый день, а число их было не бесконечное. Хорошо, что год назад у излучателя разбилась лампа, и новый мы покупать не стали.

Еще я гуляла и занималась спортом. У меня было правило: в день либо одна большая прогулка на свежем воздухе либо зал. И мое прогрессирующее обсессивно-компульсивное расстройство не давало мне филонить. Еще были кисломолочные продукты: кефир, ряженка, ацидофилин. Я верила, что полезные бактерии меня защитят.

Если хочешь быть здоров, прививайся…

А знаете, чего я не делала? Я не делала прививку от гриппа. Никогда. Я им-то и не болела никогда раньше. Как все беременные я исправно ходила в женскую консультацию, но никто мне не сказал, что в моем положении стоило бы ее сделать. Зато мне запрещали есть помидоры. А знаете, что я сделала в августе 2017-го? Правильно, прививку от гриппа, и делаю ее с тех пор ежегодно. Сейчас стали шутить: мол, как вам демоверсия мира без вакцин? Я свою демоверсию уже прошла. И когда появится прививка против сами знаете чего, вколю всей семье.

А тогда, в 2016 году, выработала правило: «Не паникуй, но и не расслабляйся». Прогулки, спорт, мытье рук — эти правила мне помогли: я не заболела ни гриппом, ни даже простудой, хотя иммунитет беременной ослаблен и после того, как я перестала маниакально все дезинфицировать, я болела ОРВИ много раз. Тогда мне было страшно, а сейчас нет, потому что я не одна, вместе со мной тревожится весь город. Тогда я не знала, что делать, а сейчас знаю: сидеть дома и мыть руки. Тогда меня считали сумасшедшей, а сегодня со мной сошел с ума весь мир.

Не паникуйте и не расслабляйтесь, друзья! Будьте здоровы!

Юлия Назарова

Фото из личного архива автора