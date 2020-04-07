Названы организации и ИП, которым разрешили работать

Определён круг организаций и ИП, которые могут легально работать в так называемые нерабочие дни. «Зелёный свет» их деятельности даёт указ губернатора № 77 от 5 апреля 2020 года. Этот документ сегодня размещён на сайте администрации Владимирской области. Там есть оговорка, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели, указанные в списке, обязаны соблюсти требования безопасности, прописанные в постановлении главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 05.04.2020 № 1955. Это будет нелегко, поскольку требования жёсткие, но всё же разрешение работать для многих просто спасительное в сегодняшней ситуации.

Перечень допущенных к работе организаций и ИП состоит из 42 направлений в различных отраслях экономики.

Кому разрешили работать? Перечень довольно обширный. «Призыв» приводит его полностью, понимая, насколько важен этот документ для тысяч жителей Владимирской области. Остальным придётся потерпеть до 30 апреля, если вынужденные каникулы не отменят раньше, что тоже может случиться. Итак, вот список:

Организации, перечень которых утверждается оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Владимирской области, и организации, находящиеся с ними в технологической кооперации. Организации в сфере энергетики, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения, ресурсоснабжающие организации, поставщики коммунальных ресурсов. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с такими организациями в технологической кооперации. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере обращения с отходами. Специализированные организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие функционирование систем жизнеобеспечения многоквартирных домов. Организации системы нефтепродуктообеспечения, АЗС и АГЗС. Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с такими организациями в технологической кооперации. Организации, обеспечивающие безопасность дорожного движения. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие реставрационные работы. Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по благоустройству. Организации, обеспечивающие расчёты за жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы. Организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации. Организации, осуществляющие производство строительных материалов. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие страховые, консалтинговые, рекламные услуги, услуги в сфере информационных технологий, осуществляющие деятельность в дистанционном режиме. Организации почтовой связи. Нотариусы при осуществлении приёма по предварительной записи в режиме дежурных нотариальных контор и адвокатские палаты (коллегии, кабинеты), адвокаты при осуществлении приёма по предварительной записи в режиме дежурных адвокатов. Центры занятости населения и учреждения социальной защиты населения Владимирской области путём дистанционного оказания услуг. Организации, подведомственные органам исполнительной власти Владимирской области, перечень которых устанавливается соответствующими органами исполнительной власти. Образовательные организации всех типов независимо от организационно-правовой формы и формы собственности работают (могут осуществлять деятельность) в следующих режимах:

– образовательные организации, реализующие программы дошкольного общего образования, – в форме открытия дежурных групп, перечень которых устанавливается департаментом образования администрации Владимирской области;

– образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего образования, – в форме дистанционного образования и открытия дежурных классов (групп), перечень которых устанавливается департаментом образования администрации Владимирской области;

– образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, высшего образования, программы профессионального обучения, дополнительные общеобразовательные и профессиональные программы, – в форме дистанционного образования.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу продовольственных товаров, в том числе реализующие алкоголь и табачную продукцию. Специализированные магазины сотовой связи. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие непродовольственные товары бытового хозяйственного назначения, включая бытовую химию, хозяйственные товары, санитарно-гигиенические изделия, зоотовары, включая корма для животных и ветеринарные препараты. Ветеринарные клиники и иные организации в сфере лечения, профилактики и диагностики болезней животных. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу строительных материалов. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие семена, саженцы, рассаду, удобрения и другие товары для весенне-полевых работ, включая инвентарь, средства защиты растений, удобрения, сырьё и комплектующие, необходимые для сельскохозяйственного производства. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дистанционную торговлю и доставку, в том числе пункты самовывоза. Предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, установленных настоящим перечнем. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие ритуальные услуги. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оказывающие услуги шиномонтажа, автомоек (включая формат самообслуживания), реализующие автозапчасти. Организации и индивидуальные предприниматели, реализующие печатную продукцию, в том числе в киосках, а также организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся с такими организациями в технологической кооперации. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бытовые услуги. Предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выпечку и реализацию в режиме розничной продажи хлебобулочных и кондитерских изделий, с одновременным прекращением деятельности в режиме оказания услуг общественного питания. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные и логистические услуги. Организации, оказывающие охранные услуги. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, реализацию и хранение сельскохозяйственной продукции, продуктов её переработки (включая продукты питания), удобрений, средств защиты растений, кормов и кормовых добавок, семян и посадочного материала. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие формирование товарных запасов сельскохозяйственной продукции и продовольствия на будущие периоды. Организации и индивидуальные предприниматели, занятые на сезонных полевых работах, животноводческие хозяйства. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, производству, хранению и реализации семени сельскохозяйственных животных. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной техники. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие поставку ингредиентов, упаковки, сервисное обслуживание оборудования в сфере агропромышленного комплекса. Организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. Организации, оказывающие банковские услуги юридическим лицам.

Ранее «Призыв» сообщал, что на этой неделе свои двери для клиентов вновь открыли автосервисы и автомойки. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от 17 марта № 38 «О введении режима повышенной готовности». Документ опубликован на сайте правовой информации.

Редакция «Призыва»

Фото: express.ee