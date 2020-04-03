Названа предварительная дата общегородского субботника

Первый в этом году общегородской субботник во Владимире запланирован на 25 апреля. Однако в мэрии делают оговорку, что дата может быть скорректирована в зависимости от эпидемиологической ситуации. Между тем в областном центре стартовал месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Правда, проводиться он будет при обязательном соблюдении ограничений по предупреждению возможного распространения новой коронавирусной инфекции. Из новаций — дополнительная дезинфекция павильонов на остановках общественного транспорта.

Предварительная дата субботника — 25 апреля.

Каждая районная администрация реализует локальные сводные планы работ и будет еженедельно отчитываться об их выполнении в городское управление ЖКХ.

Особое внимание в ходе месячника уделено выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке территорий, которые находятся в ведении организаций различных форм собственности, ЖСК, ТСЖ, гаражно-строительных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.

Руководителям предприятий, ответственным за содержание коммунальных объектов, надземных и подземных инженерных сооружений, рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия начала дорожный ремонт с объектов, включенных в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Федеральные средства пришли заранее, половину контрактов уже успели расторговать.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru