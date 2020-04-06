Назван виновник пожара в караоке-баре в центре Владимира

Дознаватели МЧС завершили расследование уголовного дела по факту пожара в караоке-баре «Сири», расположенном в центре Владимира. Виновником случившегося считают наемного рабочего, который проводил работы на крыше здания. Причиной пожара послужили неосторожные действия с горелкой во время ремонта кровли. Трем собственникам здания был нанесен материальный ущерб в 2 миллиона рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Максимальное наказание, которое грозит виновному, — до 1 года лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Пожар в караоке-баре в центре Владимира произошел 16 октября прошлого года. В результате возгорания частично сгорела обрешетка кровли и имущество на площади 50 квадратных метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следственный комитет проводит проверку по факту гибели сотрудника МЧС. Трагедия произошла при ликвидации пожара в деревне Орловка Меленковского района.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС по Владимирской области