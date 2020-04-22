Назван средний возраст заболевших COVID-19 во Владимирской области

Областные власти назвали средний возраст больных коронавирусом жителей региона. Чаще всего COVID-19 диагностируют у граждан от 45 до 50 лет. И это не соответствует первоначально распространенному мнению о том, что инфекция в основном поражает пожилых людей. Можно предположить, что пенсионеры лучше соблюдают режим самоизоляции. А людям среднего возраста приходится активно передвигаться, в первую очередь на работу.

— Средний возраст заболевших у нас 45-50 лет. Это наиболее трудоспособные и активные люди. Большинство заболевших — женщины. Им особенно стоит быть внимательными, — отметил в эфире «Владимирских ведомостей» директор департамента региональной политики Денис Лякишев.

Средний возраст инфицированных коронавирусом 45-50 лет.

По словам чиновника, большинство заболевших проходят лечение амбулаторно. Болезнь у них проходит бессимптомно или в легкой форме. Из почти трехсот инфицированных госпитализация потребовалась только шестидесяти пациентам. Из них четыре человека в тяжелом состоянии, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

— У нас есть все средства, чтобы по каждому больному принять весь комплекс лечебных, в том числе реанимационных, процедур. Мы дали возможность нашей медицине справляться с каждым пациентом индивидуально. Нам удалось растянуть ситуацию благодаря режиму самоизоляции. Если бы произошел скачкообразный рост больных, могла создаться такая ситуация, при которой наша система здравоохранения могла бы не справиться. Если бы не было своевременно принятых мер, — говорит Денис Лякишев.

Отдельное внимание уделяется заболевшим детям. На данный момент коронавирус подтвержден у семи юных пациентов. Все они проходят лечение дома. COVID-19 протекает у них в легкой форме.

На данный момент в регионе 293 заболевших коронавирусом. Специалисты аккуратно отмечают, что в ближайшие недели две Владимирская область может выйти на плато по количеству инфицированных COVID-19. Власти ожидают, что в это время будет максимальное количество заразившихся. А дальше может наступить спад.

Коронавирус подтвержден у семи детей

— Сейчас количество зараженных будет максимальным. При этом индекс самоизоляции показывает, что все больше людей выходят на улицу. Это может спровоцировать негативное развитие ситуации. Все зависит от сознательности людей, — отметил Денис Лякишев.

Сейчас одна из главных задач — контролировать потенциальные очаги заражения. Это в первую очередь Петушки, Ковров, Муром и приграничные с Москвой районы. Ранее «Призыв» сообщал, что в Петушках удалось остановить взрывной рост числа инфицированных.

Полина Тарбеева

Фото: 9111.ru