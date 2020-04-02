Назван лучший детский сад Владимира

Лучшим детским садом Владимира по итогам прошлого года назван ДОУ № 109. Места в тройке лидеров также заняли детские сады № 83 и 3. А в десятку лучших вошли ДОУ № 7, 91, 110, 32, 13, 115, 65. Чтобы попасть в этот список, дошкольным учреждениям пришлось изрядно потрудиться. При оценке учитывалось соблюдение сроков подготовки к новому учебному году, к отопительному периоду, санитарных требований содержаний зданий, благоустройства территорий, организация питания воспитанников и многое другое. Всего около 30 критериев.

Итоговый балл выставлялся за участие в мероприятиях и конкурсах, таких как «Детский сад года», «Город детства». Оценивались также вариативность форм и работа компенсирующих групп различной направленности.

В состав конкурсной комиссии вошли сотрудники городского управления образования.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире подвели итоги городского конкурса «Педагог года. Педагогический дебют 2020». По итогам всех испытаний победа досталась учителю иностранного языка средней школы № 22 Татьяне Павловой.

Ольга Ефремова

Фото: riastrela.ru