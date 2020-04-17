Находящиеся в Таиланде владимирцы просят губернатора о помощи

Владимирская семья, «застрявшая» в Таиланде, обратилась к губернатору региона-33 с просьбой помочь ей и другим жителям Владимирской области вернуться на родину (письма направлены через Фейсбук и Инстаграм). Наших земляков, которых никак не вывезут из этой страны Юго-Восточной Азии, по словам автора письма Сергея Самсонова, полтора десятка человек. Рейсов, забирающих россиян из Таиланда, крайне мало, и на борт, в первую очередь, берут жителей Москвы и Подмосковья. А люди из «глубинной России» вынуждены ждать и пребывать в неизвестности. Многих из них бесплатно кормят тайцы, но принимать еду, пусть и поданную от чистого сердца людьми, которые сами переживают трудные времена из-за кризиса в турбизнесе, морально тяжело.

Посольство РФ в Таиланде сообщало 26 марта, что поступило более 15 тыс. заявок от российских граждан, желающих вернуться на родину.

Сергей и его жена Эмилия приехали в Таиланд осенью прошлого года. Работали в туристическом бизнесе. Когда коронавирус только начал своё путешествие по миру, супруги решили пораньше вернуться домой. Билеты были куплены на март (обычно волна туристического интереса спадает в мае). Но в Таиланде был объявлен карантин, рейс отменили, а полёт перенесли на начало апреля. В апреле уже никаких регулярных сообщений не было. Те редкие самолёты, которые улетают из этой точки мира в Россию, как утверждает Сергей, заполняются жителями столичного региона.

— Вывозных рейсов крайне мало, количество мест строго ограничено из-за введённой квоты: в Москву могут прибыть в общем сложности 500 человек в день со всего мира. И, что самое несправедливое, в первую очередь вывозят людей с пропиской в Москве и Московской области, и только тех, кто попал в списки. Списки составляет сайт Госуслуги. Отслеживать эти списки надо в чатах Телеграм, — сообщает Сергей Самсонов в обращении к губернатору Владимиру Сипягину. — Делать вывозные рейсы для регионов никто не собирается, так как в списках от Госуслуг четко стоит ограничение: попасть на рейс могут только жители Москвы и МО. Что же делать тем, кто проживает во Владимире, Ярославле, Нижнем Новгороде, Костроме и т.п? А нас таких много.

Семья Самсоновых сейчас снимает жильё в Пхукете. На этом же острове 11 наших земляков, ещё 4 недалеко от Бангкока. Есть семьи с малолетними детьми и пожилыми родственниками. Некоторые владельцы местных отелей и прочей недвижимости пошли навстречу нашим людям, попавшим в трудную ситуацию, и снизили стоимость услуг. Но среди владимирцев есть те, кто вовсе не имеет средств и вынуждены элементарно выживать. Тайцы к россиянам относятся по-доброму, выносят им коробки с готовой едой. Но понятно, что такое неопределённое и непонятное существование за тысячи километров от дома никого не устраивает. Кроме того, у некоторых владимирцев подходит к концу срок действия виз. А визовый режим в Таиланде довольно жёсткий.

— Владимир Владимирович, мы очень просим вас проявить участие и оказать содействие людям, попавшим в сложную ситуацию, — говорится в обращении к губернатору, — то есть помочь в посадке на рейс Бангкок — Москва и ответить, возможен ли рейс Пхукет — Москва. Попасть (из Пхукета. – Прим. ред.) в Бангкок в нынешней ситуации крайне сложно: авиасообщение с Бангкоком прервано, наземные пути с острова закрыты.

Сергей Самсонов просит Владимира Сипягина также посодействовать соседям-нижегородцам. Все их письма и обращения к нижегородскому губернатору были проигнорированы. Губернаторы Костромской и Тверской областей выразили готовность забрать своих земляков из Шереметьево, предоставив им спецтрансфер. Калуга забрала своих земляков из Казани… Ответа от Владимира Сипягина владимирцы, находящиеся в данный момент в Таиланде, пока не получили. Но очень надеются, что он будет. И это хоть как-то им поможет.

Николай Лившиц

Фото Сергея Самсонова и news.myseldon.com