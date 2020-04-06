На Южном обходе Владимира восстановят поврежденный асфальт

На шести отрезках федеральной автодороги М-7 «Волга» во Владимирской области общей протяженностью более 60 километров обновят поврежденное дорожное покрытие. Асфальт восстановят на Южном обходе, с 183-го по 198-й км. Также работы пройдут на участках с 115-го по 118-й км в Петушинском районе, с 223-го по 244-й км и с 257-го по 266-й км в Камешковском и Ковровском районах, с 324-го по 337-й км в Гороховецком районе и в Суздальском районе на подъездной дороге к Иваново с 37-го по 47-й км.

Специалисты отфрезеруют поврежденный асфальт, после чего нанесут новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 мм. Такая технология позволит восстановить технические характеристики дорожного покрытия и увеличить срок его службы.

Обновленные участки трассы получат надлежащую водонепроницаемость и износостойкость, уточняет пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Дорожные работы пройдут с 15 апреля по 31 августа текущего года.

Дорожники будут последовательно работать на отрезках протяженностью не более 3 километров. Это позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах производства работ возможно ограничение движения и сужение проезжей части. Максимальная скорость вне населенных пунктов – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

В Гороховецком районе завершение работ запланировано на лето 2021 года. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ранее «Призыв» сообщал, что на федеральной трассе М-7 возле деревни Мокрово Вязниковского района началось строительство разворотных петель.

Ольга Ефремова

Фото: crimea-life.ru