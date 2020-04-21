Мужчина погиб на пожаре в центре Владимира. Трагедия произошла минувшей ночью. Загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Большой Московской. Сообщение на пульт спасателям поступило в 02.51. Когда пожарные были на месте, весь подъезд был в дыму. 10 жителей дома были эвакуированы. Вскрыв дверь в квартиру, пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 2 кв. метра.

10 жильцов дома были эвакуированы.

— На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, предположительно 1963 года рождения, — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Ранее «Призыв» сообщал о большом пожаре в поселке Колокша Собинского района. Там горели залежи мусора, которые подожгли неизвестные.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области