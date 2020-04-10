Мужчина и женщина погибли на пожаре

Два человека погибли на пожаре в Камешковском районе. Накануне в селе Коврино горел частный дом. Сообщение на пульт спасателям поступило в 21.14. Когда пожарные были на месте, огонь уже распространился по всему дому. Еще немного, и он мог бы перекинуться на соседние постройки и жилые дома. Также существовала угроза взрыва газовых баллонов, находящихся внутри хозпостроек.

Площадь пожара составила 140 кв. метров.

— В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела погибших: предположительно, мужчины 1952 г.р. и женщины 1962 г.р., — уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Среди причин пожара рассматриваются две основные – неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее «Призыв» сообщал, что два человека погибли на пожаре в Коврове.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области