Мусор во Владимирской области разделяют избирательно

Во Владимирской области приступили к раздельному сбору отходов. Работу начали все три региональных оператора: «Биотехнологии», «ЭКО-Транс» и «Хартия». Администрация региона отчитывается, что процесс запустили в апреле повсеместно. Но на практике раздельный сбор мусора существует точечно, по отдельным территориям. И чаще всего отбирают только пластик. В зоне № 1 компания «Хартия» начала с Александровского района. Поставила 140 новых контейнеров еврообразца. В них предлагают складывать пластик, стекло, бумагу и металл. В установленные еще в декабре, с момента захода регоператора в зону № 1, нужно выбрасывать пакеты с остатками пищи, средствами гигиены и ухода за детьми, загрязненную упаковку. В течение года «Хартия» планирует на своей территории (Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы) поставить 600 баков раздельного накопления отходов.

В зоне № 2 регоператор «Биотехнологии» (города Владимир и Ковров, ЗАТО г. Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский, Суздальский районы) запустил эксперимент во Владимире, преимущественно в восточном районе города.

— Пока мы собираем только пластик. Мы его свозим в один ангар и формуем. Варианты переработки обсуждаются. Есть предварительные договоренности с сортировочной станцией во Владимире. Они будут разбирать мусор и отправлять разным компаниям на переработку, — рассказывает представитель «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

Те 49 контейнеров для пластика – не новые. Они остались там, где работал «Чистый Владимир». Регоператор и мусоровывозящая компания имеют одних владельцев, поэтому контейнеры остались на месте.

До конца апреля регоператор обещает поставить еще 50 контейнеров для пластика.

Во Владимире самым активным сортировщиком вторсырья был частник «Спецтранс», который также работал мусоровывозящей компанией на городских улицах до Нового года.

— Мы с регоператором договоров на сортировку мусора не заключали. Переработкой отходов у нас в городе никто не занимается. Мы пока стараемся расширить спектр услуг, чтобы продолжить свое существование. В планах провести субботник с раздельным сбором, как только закончатся ограничительные мероприятия, — рассказывает директор «Спецтранса» Антон Сивков.

До конца года во Владимире специальные контейнеры поставят на 400 площадках.

Региональный оператор в зоне № 3 «ЭКО-транс» (о. Муром, г. Гусь-Хрустальный, Муромский, Гусь-Хрустальный, Меленковский и Селивановский районы) запустил раздельный сбор ТКО в Муроме. Установлены 134 контейнера.

Как «Призыв» сообщал ранее, с введением в регионе режима всеобщей самоизоляции жители стали больше мусорить. КГМ стремительно копится вокруг баков. Его не успевают оперативно убирать.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»