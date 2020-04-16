Мощный циклон отправил весну на самоизоляцию

Весна, по всей видимости, тоже решила уйти на самоизоляцию. Минувшей ночью жители Владимирской области вновь ощутили дыхание зимы. Снова выпал снег. Ранним утром за окном все было белым-бело. По предварительным прогнозам, настоящее весеннее тепло стоит ждать не раньше конца апреля. Похолодание принес мощный скандинавский циклон, и уходить пока он не собирается. Специалисты центра погоды «Фобос» поясняют, что циклон будет крайне медленно перемещаться по европейской части страны на восток, затягивая в свою циркуляцию всё новые и новые порции холодного воздуха.

В дневные часы будет преимущественно облачно, временами небольшие дожди. Температура днем не поднимется выше +8 градусов.

По ночам по-прежнему ожидаются заморозки, местами снег.

Существенных погодных перемен не случится и 19 апреля, когда православные будут отмечать Пасху. Ночью -1 градус, днем до +7, снова облачно с прояснениями и небольшие осадки. Синоптики призывают не сокрушаться по поводу капризов погоды и приводят веский аргумент: сидеть дома в период пандемии не так обидно, когда на улице холодно.

Ранее «Призыв» сообщал, что пасхальные богослужения в православных храмах в этом году пройдут в закрытом режиме. Верующих призывают остаться дома и не создавать угрозу распространения коронавируса.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»