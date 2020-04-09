Мошенники заставляют предпринимателей покупать брошюры о COVID-19

Неизвестные лица навязывают предпринимателям Владимирской области брошюры с информацией о профилактике коронавирусной инфекции. При отказе от покупки мошенники угрожают административными мерами воздействия. О новом способе обмана рассказал Роспотребнадзор. Сотрудниками именно этого ведомства представляются злоумышленники.

— Просим быть внимательнее и при возникновении подобных ситуаций обращаться в правоохранительные органы для установления виновных лиц и принятия мер, предусмотренных действующим законодательством, — предупреждают владимирцев в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Аферисты наживаются на пандемии коронавируса.

За подобные действия мошенников могут привлечь к уголовной ответственности. Ранее «Призыв» сообщал, что список организаций, которые имеют право работать, немного скорректировали.

Ольга Ефремова

Фото: vologda-news.net