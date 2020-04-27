Мошенничество с масками стало предметом уголовного дела

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при поставке медицинских масок. Хищение вскрылось в результате проведенной прокурорской проверки. Пострадавшей стороной выступил Ковровский комплексный центр соцобслуживания населения, сообщает сайт Генпрокуратуры России. Установлено, что 19 марта текущего года между учреждением и компанией «Партия» был заключен договор поставки медицинских масок на сумму около 269 тысяч рублей. За средства индивидуальной защиты госучреждение внесло предоплату в размере 80 тысяч рублей.

Только вот в указанный в договоре срок медицинские маски учреждение не получило. На отправленную в адрес поставщика претензию ответа также не поступило.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы.

Ход расследования уголовного дело находится на контроле прокуратуры. Примечательно, что это не первое уголовное дело, возбужденное в отношении общества с ограниченной ответственностью «Партия». Без масок компания оставила и Владимирскую областную нотариальную палату. Нотариусы заключили с поставщиком договор купли-продажи на сумму 102 тысячи рублей. По данным пресс-службы областной прокуратуры, предоплата была произведена в размере 100% стоимости.

Телефонный номер, по которому осуществлялась связь с поставщиком медицинских масок, недоступен. Кроме того, прокуроры выяснили, что ООО «Партия» по адресу регистрации юридического лица отсутствует и фактически деятельность по изготовлению средств индивидуальной защиты не осуществляет.

Ранее «Призыв» сообщал, что с сегодняшнего дня во Владимирской области введено обязательное ношение масок.

Ольга Ефремова

Фото: russian.cgtn.com