Митрополит Тихон обратился к православным Владимирской области

Сегодня христиане по всему миру отмечают великий праздник Пасхи, символизирующий вечное течение жизни, искупление Иисусом Христом грехов человеческих и воскрешение в Царствии небесном. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон поздравил всех православных верующих со Светлым Христовым Воскресением. Владыка подчеркнул, что особенно радостно в этот день людям, прошедшим Великий пост в труде и покаянии, неся свой крест как на теле, так и в душе.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон:

Христос Воскресе, дорогие владимирцы, братья и сестры! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!

Воскресение Христово — это праздников праздник и торжество из торжеств. Это не только домашние вкусные приготовления. Но мы празднуем победу Христову над смертью, над грехом и над злом. Сегодня мы освящаем куличи, для того чтобы пасхальные снеди были в наших домах. Мы собираемся семьями праздновать это великое торжество.

Но мы не должны забывать, что Пасха, Свет Воскресения дается после крестоношения. И мы знаем, что Христос воскрес после того, как прошел через Голгофу. И церковь в крещение надевает нам на шею святой крест для памятования о том, что каждый христианин должен победить зло и смерть.

И я поздравляю вас с тем, что вы провели Великий пост в трудах покаяния. В трудах подвига. И сегодня с радостью и душевным трепетом встречаете Светлое Христово Воскресение. Христос Воскресе! Радости, счастья и здоровья всем вам, дорогие братья и сестры!

Во всех храмах и монастырях Владимирской области сегодня зачитывалось пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В послании Патриарха уделено внимание сегодняшней ситуации, связанной с пандемией. Глава РПЦ отметил, что это сложное испытание для всего человечества. Во многих странах остановлено проведение общественных богослужений. Духовенство покорно слушается власть, которая применяет ограничительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии.

— Однако нам, православным христианам, не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесённые накануне Его искупительных страданий. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир», — говорится в послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»