Минпромторг разрешил посещать гипермаркеты далеко от дома

Министерство промышленности и торговли РФ сегодня разъяснило, что в период самоизоляции не обязательно ограничиваться магазинами у дома. Посещать можно и крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не располагаются рядом с местом проживания. Главное, чтобы граждане соблюдали необходимую социальную дистанцию. Об этом говорится в письме Минпромторга, направленном в регионы, сообщает «РИА Новости». Как поясняют в министерстве, это позволит снизить концентрацию людей в маленьких магазинах у дома.

При этом регионам предлагают обеспечить и функционирование розничных рынков и ярмарок. К примеру, во Владимирской области они должны быть закрыты по указу губернатора еще с 28 марта. «Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах», — цитируют «РИА Новости» письмо Минпромторга.

Разрешение на посещение рынков и гипермаркетов позволит снизить концентрацию людей в магазинах.

Регионы также должны обеспечить работу организаций, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продуктами и товарами первой необходимости. Содействие должны получать пункты выдачи заказов и службы доставки. Функционировать, согласно позиции Минпромторга, должны и объекты, обеспечивающие работу торговых точек, включая ремонт транспорта и медосмотры для сотрудников.

Ранее «Призыв» сообщал, что до 30 апреля на территории Владимирской области продлен режим повышенной готовности. В связи с ним действует ряд ограничительных мер, включая запрет на работу рынков, ярмарок и автосервисов.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»