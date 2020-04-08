Михаил Мойсеянчик – волонтер по жизни

Мишу знают все – и люди, и коты

Михаила Мойсеянчика во Владимире знают многие. Причем исключительно с положительной стороны. В своей знаменитой зеленой шапочке он спешит делать добро. На экологических субботниках приметишь Мишу всегда в первых рядах. С граблями, лопатой и мусорным пакетом. Что касается помощи бабушкам и дедушкам, так он её начал оказывать еще будучи журналистом, потом пополнил ряды общественников. При этом Михаил никогда не расстаётся со своим фотоаппаратом. Потому что наш волонтер еще и известный блогер. Его городскими пейзажами и уличными котиками пестрят владимирские соцсети.

Сейчас в центре внимания волонтера – пожилые люди, которые находятся в самоизоляции. Им молодой человек доставляет лекарства и продукты. Но фотоподборку своих подопечных Миша делать не стал. Потому что здесь главное помочь, а не запечатлеть момент.

Кстати, сами пенсионеры, несмотря на трудную ситуацию, тоже стараются заботиться об окружающих… кошечках во дворах. Кормят и выносят им молоко, которое принесли волонтеры. Вот такой круг добра получается.

Как стал волонтером

Захотел, записался и стал работать. Родная бабушка Михаила сейчас далеко, в Польше. Парень общается с ней по видеосвязи. А сам заботится об одиноких старичках и старушках во Владимире. В этом и заключается миссия волонтера. Как раз сейчас наступила жаркая пора. Бабушки, получив пенсию, спешат закупить продукты впрок и оплатить коммунальные платежи.

Михаилу приходится совмещать свои благотворительные рейды с основной работой. Молодой человек трудится в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Причем не на «удаленке». Ходит в офис, ведет переговоры с местными СМИ.

— Иду, например, в штаб или офис. Смотрю заявку на помощь, может быть, есть адрес по дороге, по пути. Беру заявку, захожу в магазин и несу продукты бабуле. Многие уже обращаются по второму, третьему разу. В выходные сразу на два адреса успеваю зайти.

Сейчас к добровольческой акции помощи «Мы вместе» присоединилось более 350 волонтеров Владимирской области. Среди них есть и медики, и обычные студенты, и активисты общественных организаций, и те, кто временно остался без работы.

Хорошо, что есть рюкзак

В региональный штаб ОНФ поступило 500 заявок с просьбой о помощи. Больше 400 из них уже выполнено. Самый частый «клиент» волонтера — это одинокая бабушка за 70 лет, у которой не осталось родственников. Либо они проживают в других регионах. Бывают, что обращаются пожилые супруги. Нередко звонят и лежачие инвалиды, а также люди с различными переломами.

— Миша, как ты всё это доносишь? Многие задают этот вопрос. Очень просто! Пять килограммов за спиной и в руках по пакету из супермаркета. Попросила недавно бабуля картошки четыре килограмма купить. Донес, не надорвался. Люди чаще всего просят купить им продукты с недельным запасом: консервы, два батона, чтобы второй раз не просить, молоко, творог.

По словам Михаила, многие волонтеры и без официальных заявок помогают пожилым. Например, обзванивают своих соседей перед походом в магазин. И это здорово! И так должно быть всегда. Не только в период пандемии.

Опасайтесь мошенников

Михаил предупреждает доверчивых пенсионеров, чтобы не пользовались номерами мошенников. Сейчас появились такие недобросовестные люди, которые, воспользовавшись ситуацией с пандемией, начали доставлять продукты за деньги. Объявления с такими предложениями они, как правило, развешивают по подъездам. Помните, помощь волонтеров бесплатная!

Телефон горячей линии ОНФ : 8-800-200-34-11.

Позвонив по этому номеру, заявителю сообщают код-пароль, он же номер заявки. Пенсионеру перезванивают. В назначенное время к нему приходят волонтеры, берут список продуктов, деньги. Приносят покупки, отдают чеки, всё сверяют. После чего пенсионер расписывается в бланке, что заявка его выполнена. Вся система прозрачна. Каждая бабушка может потом оставить отзыв о том или ином волонтере.

Тимуровцы возвращаются

Владимирские пенсионеры, многие из которых в молодости были тимуровцами, удивляются, что этот хороший исторический пример достойного поведения молодежи вернулся спустя столько времени. Ребята помогают по велению сердца. Никто никого не заставляет. Это личный выбор каждого человека, его позиция и ценности.

— Часто бабушки пытаются нас отблагодарить то конфетами, то шоколадом, просят остаться на чай. Но нам строго-настрого запрещено принимать от них гостинцы и, вообще, контактировать близко с людьми. Дистанцию держим 1,5 – 2 метра. Ставим за порожек квартиры пакет, сами не входим внутрь. Из рук в руки ничего не передаем.

Букет для бабушки

В режиме самоизоляции во Владимире закрылись все цветочные магазины. Куда девать продукцию? Владельцы торговых точек поступили разумно – присоединились к акции волонтеров.

— К нам обратились владельцы флор-центра и предложили раздавать букеты бабушкам. Они до этого подарили много цветов врачам. А теперь и просто пенсионеркам, кто вынужден сидеть взаперти. Зачем пропадать цветам, которые бы завяли? Поэтому мы с радостью поддержали их инициативу, порадовали бабушек. Они принимали цветы со слезами на глазах, улыбкой и счастьем.

Волонтер должен быть здоров

При походе к каждому новому заявителю волонтеры надевают одноразовый защитный комплект: маски, перчатки, обработанные дезсредством. В штабе ОНФ все новобранцы проходят четкий инструктаж по технике безопасности.

— Нам часто задают вопрос: тестируются ли волонтеры на коронавирус? По инструкции каждый день, перед тем как выйти на работу, мы сами должны себя продиагностировать: измерить температуру тела. Если есть недомогание, даже легкое – лучше остаться дома. Ведь изначальное требование к волонтеру – он должен быть здоров. Мы несем ответственность за тех граждан, которые сейчас находятся в зоне риска. Это наши бабушки и дедушки.

От ношения маски начинают побаливать уши, а от антисептика шелушится кожа, признается наш волонтер. Но не жалуется. С этого пути ему уже не свернуть. Потому что для кого-то быть волонтером – это уже диагноз, в хорошем смысле слова. Призвание по жизни.

Заранее планов на следующий день они не строят. Жизнь проходит в режиме онлайн. Но поздно вечером, перед сном, прокручивая события, вспоминая счастливые лица старичков, волонтеры сами радуются. Эмоциональное удовлетворение не спрячешь, улыбается Михаил.

Татьяна Данилова

Фото Михаила Мойсеянчика и волонтеров регионального отделения ОНФ